Abolizione del voto? Una pessima idea

Abolizione del voto? La soluzione è assolutamente negativa per la formazione del ragazzo. La richiesta di superamento è figlia del tempo che non apprezza il limite, la frustrazione.

Abolizione del voto, la richiesta e le posizioni

Abolizione del voto? La questione torna periodicamente. Spesso però è un distrattore, rispetto ai problemi strutturali, organizzativi della scuola italiana (classi pollaio, mancanza di sistemi di areazione, scarsa sicurezza degli edifici…) La richiesta del superamento del voto proviene dallo studente, confermando la tendenza del cliente ad addomesticare, modellare l’istituzione scolastica secondo i propri desideri. A parere dei ragazzi la valutazione numerica incide profondamente sul benessere/malessere all’interno delle aule. In altri termini, il voto favorisce “il clima di ansia sistemico, presente in diverse classi, e la pressione psicologica controproducente per l’apprendimento e il percorso educativo“. Da qui la richiesta di abolizione.

Altri studenti ne richiedono la conferma con l’integrazione di una valutazione descrittiva, necessaria secondo loro ad ampliare lo sguardo su diversi aspetti della propria personalità (dimensione collaborativa, approccio costruttivo alla tematica prodotta in classe…)

Una pessima idea

La questione è complessa e quindi non può esaurirsi, sostenendo una o l’altra questione. Occorre dire, innanzitutto che la valutazione numerica è uno strumento in mano al professore. Il voto in sé è neutro. Assume una connotazione in relazione al significato che gli attribuisce il docente (misurazione di una performance, strumento competitivo…).

Quindi la sua colorazione formativa è fortemente collegata al sentire del professore.

Personalmente sono per la conferma, in quanto abitua l’allievo/studente a misurare la fatica e l’impegno attuati per ottenere un risultato (positivamente enegativamente). Con il voto lo studente sperimenta il Si, declinato nel successo e il No che invece dovrebbe rimandare a un momento di riflessione per comprendere anche con il supporto dell’insegnnante dove migliorare e superarsi. Fuori dalla bolla scolastica la vita reale è fatta di questi momenti più o meno positivi. E’ utile che i ragazzi affrontino la complessità dell’esistenza fin da quando sono studenti, assumendosi dove è necessario le responsabilità dei propri comportamenti. Se non sarà la scuola, lo farà la vita con il suo grado di stress e ansia che i nostri ragazzi dovranno imparare a gestire senza soccombere o cercare scorciatoie.