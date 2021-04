Anno scolastico 2021-22, arriva una buona notizia. Siamo però all’inizio di un processo di aggiornamento dello scudo Azzolina.

Le raccomandazioni proposte in un articolo scientifico. E non solo.

Anno scolastico 2021-22. Inizia a muoversi la macchina

Anno scolastico 2021-22 è ancora lontano! Dal punto di vista organizzativo il tempo potrebbe risultare insufficiente. Ecco spiegato il motivo del mio contributo di qualche giorno fa.

Ora pare che qualcosa inizi a muoversi.

E’ di ieri la notizia che il personale scolastico Covid sarà confermato anche per il prossimo anno. Questo è l’impegno del Governo di confermare l’organico aggiuntivo legato alla pandemia, quantificabile in 70.000 unità ca.

Una buona notizia, ora occorre potenziare lo scudo contro il virus

Si deve apprezzare questa la decisione, anche se occorre attenderel’atto formale. Sicuramente però il processo è avviato.

Contestualmente occorre aggiornare lo scudo Azzolina, che più volte ho scritto è insufficiente a proteggere la scuola dalle varianti. Molto dipenderà dal grado di copertura che avraà il personale scolastico e contestualmente se saranno vaccinati (molto difficile) anche gli allievi e gli studenti under 16.

Cosa occorre fare? Le indicazioni sono contenute in un articolo pubblicato dall’autorevole portale “The Lancet”.

Si legge: “Riaprire completamente in un contesto di alta trasmissione di comunità senza adeguate garanzie rischia di privare nuovamente molti bambini dell’istruzione e dell’interazione sociale, aggravando le disuguaglianze esistenti. Contribuendo a un’elevata trasmissione della comunità, fornisce anche un terreno fertile per l’evoluzione del virus e nuove varianti.Le mitigazioni a più livelli possono ridurre sostanzialmente il rischio di trasmissione all’interno delle scuole e nelle famiglie.”

Complessivamente sono 32.

Interessanti le soluzioni relative alla ventilazione che prevedono l’installazione di sistemi d’areazione.

Non è previsto, ma sarà importante anche la somministrazione dei tamponi settimanali per tutti gli studenti e alunni.