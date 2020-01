Aumenti contrattuali, i sindacati ripetono lo stesso copione: chiedere l’impossibile, basandosi sull’ accordo di aprile ’19 ormai superato di Alla fine potranno sempre dire…

Aumenti contrattuali i soliti annunci dei sindacati

Aumenti contrattuali a breve dovrebbero riprendere le trattative. I sindacati chiedono molti soldi per un contratto economico decoroso. Questa mattina il quotidiano “Italia Oggi” titolava: Azzolina-sindacati, nodo risorse. Le sigle chiedono certezze: servono altri 900 milioni (sottotitolo). Questo l’obiettivo “per arrivare ad avere un aumento medio di 100 euro al mese al termine del triennio 2019-21. Fioramonti è andato via, ma il nodo resta sempre quello: avere risorse aggiuntive“.

La posizione dei sindacati è coerente rispetto all’accordo (23 aprile 2019) firmato con il governo giallo-verde che recitava: “Sul fronte del rinnovo del contratto dei dipendenti della scuola, scaduto lo scorso 31 dicembre, le parti concordano sulla necessità di avviare quanto prima gli incontri per giungere al nuovo contratto di lavoro. Considerate le scarse risorse finora accantonate per innalzare gli stipendi degli insegnanti, tra i più bassi d’Europa, il governo si è impegnato a reperire maggiori finanziamenti per centrare un duplice obiettivo: recuperare, nel corso del prossimo triennio, la perdita del potere d’acquisto delle retribuzioni e avvicinarle il più possibile ai livelli europei, dove un docente tedesco guadagna circa il doppio di un collega italiani”

La solita strategia del sindacato

Tutto questo avrebbe un senso, se non esistesse la cornice legislativa. In altri termini, qualunque richiesta deve fare i conti con la legge di Bilancio 2020 (160/2020), la quale a sua volta è fortemente condizionata dal D. Lvo 29/93 che stabilisce aumenti contrattuali pari all’inflazione programmata. Il legame si traduce in questo passaggio” l’ incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato pari all’1,3 per cento per il 2019, all’1,9 per cento per il 2020 e al 3,49 per cento a decorrere dal 2021“. In sostanza 80€ lordi a regime. che recita: ” l’ incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato pari all’1,3 per cento per il 2019, all’1,9 per cento per il 2020 e al 3,49 per cento a decorrere dal 2021“. In sostanza 80€ lordi a regime.

Apparentemente risulta incomprensibile la richiesta sindacale di avanzare proposte senza fondamento giuridico. Ritengo che essi siano a conoscenza dei contenuti della legge di Bilancio e della gabbia del D.Lvo 29/93.

Ma se andiamo in profondità la strategia sindacale ha una logica sintetizzabile in “abbiamo provato a chiedere di più… ci siamo impegnati tanto, ma non abbiamo ottenuto quanto da noi richiesto.” No comment!