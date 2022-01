Azzolina- Bianchi, il portale Tuttoscuola.it pubblica il suo report dell’anno passato. Il confronto tra Azzolina e Bianchi però necessita di qualche integrazione

Azzolina-Bianchi, una comparazione a distanza

Azzolina- Bianchi. Come da quasi vent’anni l’autorevole portale Tuttoscuola.it pubblica il suo report dell’anno 2021. La sintesi che lo caratterizza purtroppo può favorire qualche dimenticanza o svista.

L. Azzolina e P. Bianchi sono presentati, attraverso alcuni provvedimenti. Lascio alla curiosità del lettore il compito di leggere le due “biografie”. Queste, purtroppo sono carenti dell’impegno che hanno dovuto mettere nella gestione della pandemia.

Di L. Azzolina vengono citati i banchi a rotelle che il portale valuta come un’operazione negativa, alla quale è stato dato un eccessivo peso, sia economico sia strategico. Dimentica il portale che l’acquisto è stato voluto dalle scuole. Si sorvola sugli altri provvedimenti sintetizzati nel protocollo sicurezza ’20, quali il reperimento di aule, la suddivisione delle classi in gruppi e l’ingente impegno economico di 1,8 milioni di € per assumere 70.000 unità di personale aggiuntivo. Senza dimenticare la regola del distanziamento obbligatorio di 1 metro buccale. Errori ne sono stati fatti. Chi non li avrebbe commessi?

P. Bianchi è collocato tra “quegli economisti che hanno più valorizzato il rapporto tra investimenti in istruzione e sviluppo economico, da Romano Prodi a Nino Andreatta, da Tommaso Padoa-Schioppa allo stesso Mario Draghi.”.

Nulla si dice, però del protocollo sicurezza ’21 inadeguato a gestire il nuovo scenario e quindi presentandosi con i caratteri di rigidità che purtroppo stanno proteggendo poco la scuola. Un protocollo light, caratterizzato da una serie di sottrazioni. Il provvedimento cardine è il distanziamento raccomandato!. Tale valutazione è confermata anche da esperti come Crisanti, Galli, da storici L. Canfora e da giornalisti come M. Travaglio F. Bechis… In sintesi, affermano che per la scuola è stato fatto poco!

Occorreva spendere qualche riga in più sulla gestione della pandemia! Probabilmente questa svista si spiega con il cambio di atteggiamento dei massmedia sul Governo Draghi, rispetto a quello precedente.