Banchi innovativi al macero (2), inizia a chiarirsi la vicenda

Banchi innovativi al macero, dopo la notizia alcuni particolari pubblicati da ilfattoquotidiano.it, che comunque mantengono lo sconcerto di beni acquistati con soldi pubblici e finiti…

Banchi innovativi al macero, non si è compresa la loro funzione

Banchi innovativi al macero. Torno sulla vicenda perché toccato dal destino riservato a un bene pubblico.

Innanzitutto, preferisco definirli innovativi. L’attribuzione “a rotelle” è fortemente negativa e offensiva, bypassando la loro funzione di una didattica diversa dalla lezione. Mi riferisco alla sponda offerta dagli arredi per la flipped classroom (insegnamento capovolto), il cooperative learning, e la peer education. Ha scritto Caterina Fantauzzi, Dirigente del polo che comprende il liceo classico ‘Ovidio’, il liceo ‘Vico’ e l’artistico ‘Mazara’ (Sulmona): “È vero che non costano poco, ma sono fatti veramente bene, e sono stati progettati con uno specifico criterio. È un investimento sulla scuola, non capisco perché sia diventato terreno di battaglia. Con questi banchi la flessibilità dei gruppi è agevolata- continua la dirigente dell”Ovidio’, che in vista della riapertura di settembre ha ordinato sia i banchi innovativi che la tipologia tradizionale monoposto- è chiaro che ottimizzano lo spazio, ma il distanziamento è solo uno degli aspetti”. La D.S. non è l’unica ad averne compreso la funzione. Anche in presenza di criticità è possibile individuare soluzioni alternative. La decisione del D.S. Alfonso D’Ambrosio conferma che esistono diverse scelte.

La vicenda inizia a chiarirsi

In ogni caso sarà la magistratura, se avvierà un’istruttoria, ad acquisire tutti gli elementi e individuare eventuali responsabilità. Certo resta l’amarezza di un bene acquistato con soldi pubblici destinato al macero. Quest’ultima operazione probabilmente ha avuto anche un ulteriore costo.

Detto questo, il fattoquotidiano.it presenta elementi che chiariscono meglio la vicenda. Si legge: “…tra le voci dei parlamentari è spuntata anche quella dell’ex dirigente del liceo, ora in pensione, Concetta Franco che sulle pagine de La Nuova ha voluto chiarire la sua posizione: “Li avevo chiesti, perché essendo molto piccoli, mi sembravano più adatti per far rispettare le distanze tra i ragazzi”. Poi è arrivata la nuova dirigente Stefania Nociti che ha deciso di sbarazzarsi dei banchi ritenendoli inutili. Stiamo parlando di 42 sedute innovative: “L’ordine – ha spiegato ancora Franco – faceva parte di un piano che avevo predisposto insieme al responsabile della sicurezza per l’istituto. Piano che immagino sia stato modificato a settembre, ma sinceramente non capisco proprio perché quei banchi non siano mai stati utilizzati. Per mandare al macero del materiale serve una delibera di istituto”. Ad avviso di Franco, l’attuale dirigente “avrebbe dovuto confrontarsi con l’ufficio scolastico e con gli altri presidi, prima di prendere una decisione di questo tipo” e si dice dispiaciuta per la decisione di buttare del materiale nuovissimo “invece di ragionare su un suo possibile utilizzo, magari diverso da quello che avevo immaginato”.