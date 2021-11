Banchi innovativi al macero. La notizia, ma soprattutto l’immagine lasciano sconcertati. Occorre capire e la magistratura indagare sulla correttezza del comportamento del Dirigente scolastico.

Banchi innovativi al macero, una pessima immagine e notizia

Banchi innovativi al macero. La notizia e l’immagine sono state divulgate dagli organi di stampa, che fin dall’inizio dell’operazione, si sono opposti all’acquisto dei banchi a rotelle. Si legge su Libero.it:

“I banchi a rotelle, ecco che fine hanno fatto: sono lì accatastati su una “bettolina”, imbarcazione da trasporto della laguna di Venezia, pronti per essere portati in discarica. L’immagine sta facendo il giro dei social ed è finita su tutti i quotidiani locali. A disfarsi dei tavoli “mobili” è stato un liceo del centro storico lagunare, il “Benedetti-Tommaseo”, che li aveva acquistati un anno fa, al tempo dell’appalto nazionale.” Dello stesso tenore “Il Giornale” che titola:” La (brutta) fine dei banchi a rotelle di Azzolina & C0.”

E’ riproposta la fake news che i banchi siano stati voluti dalla Ministra pentastellata. In realtà sono stati richiesti dalle scuole, compresa quella citata dall’articolo. Ha fatto bene L. Azzolina a rispondere alla solita domanda del cronista: “Chieda alle scuole chi ha voluto e ha chiesto i banchi. Le domande che mi sta facendo indicano che lei è una persona profondamente disinformata. La questione è stata raccontata urbi et orbi, e io non ho più la voglia di rispondere. Non glielo devo spiegare io, deve andare nelle scuole e chiedere. È un dramma che facciate ancora a queste domande”

La magistratura deve approfondire la questione

Lascia perplessi, quindi la decisione della Dirigente Scolastico di disfarsene dopo averli richiesti A mio parere la magistratura dovrebbe approfondire la questione e verificare la correttezza della sua decisione. E’ necessario che la Rappresentante legale dell’Istituto chiarisca pubblicamente, dettagliando i motivi della dismissione dei banchi.

Come riportato da “Il Giornale” “Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Raffaele Speranzon ha parlato di “denaro pubblico buttato via” e ha chiesto l’intervento della Corte dei conti. Sulla stessa linea anche il deputato leghista Alex Bazzaro il quale non nasconde tutta la sua disapprovazione attraverso un post su Facebook.”

Anche R. Speranzon è dentro la bolla mediatica della fake news, sbagliando però l’obiettivo.

Bene ha fatto il Dirigente Scolastico A. D’Ambrosio a continuare a utilizzarli, nonostante alcune criticità (scomodità e piano d’appoggio piccolo).Nella sua pagina Facebook riporta una lunga dichiarazione rilasciata a un quotidiano locale: “Siccome sono stati acquistati con soldi pubblici, piuttosto che buttarli ho ritenuto di utilizzarli per le attività di breve durata, massimo un’ora, un ora e mezzo“