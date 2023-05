Bikinioff, scenari preoccupanti dell’Intelligenza Artificiale

Bikinioff, il bot che sveste si sta imponendo tra i ragazzi. La prospettiva non rassicura. Alcune soluzioni tampone

Bikinioff, l’app. che sveste

Bikinioff, il bot di Telegram, che attraverso un complesso algoritmo sveste le persone, sta diventando sempre più popolare tra i ragazzi e bambini. Ne ho parlato qualche settimana fa. L’app. utilizzabile da tutti senza limiti di età, offre un primo lavoro gratuitamente, poi se si intende proseguire occorre pagare il servizio. Commercialmente la soluzione funziona: si offre a tutti “l’antipasto”, creando l’effetto compulsivo di voler continuare. Fortunatamente non tutti potranno farlo, ma occorre non sottovalutare la destrezza dei ragazzi a procurarsi il denaro. Certo la preferenza degli sviluppatore per la criptovaluta (meno tracciabile), getta un’ombra inquietante sul Bot.

AI (Intelligenza artificiale) sempre più invasiva

Errato considerare Bikinioff un’ applicazione qualsiasi. Rappresenta un livello superiore di manipolazione e trasformazione della persona fisica, in un’entità virtuale. Siamo in presenza di una violazione profonda della privacy, in quanto entra a gamba tesa nella dimensione fisica più discreta, personale. Immaginabili le conseguenze sulla reputazione della vittima (revenge porn, diffuzione e vendita foto nel Dark Web…) che può facilmente incorrere anche in atti di cyberbullismo…. BikiniOff è l’ultimo esempio di uno scenario ibrido dove il reale non completamente sostituito è adeguato ai desideri del creatore. Siamo di fronte al più ampio fenomeno Deepnude, sottocategoria della tecnica più ampia definita Deepfake. Interessante la definizione che ne dà il Garante per la Privacy” persone ignare possono essere rappresentate nude, in pose discinte, situazioni compromettenti (ad esempio, a letto con presunti amanti) o addirittura in contesti pornografici. Con la tecnologia del deepnude, infatti, i visi delle persone (compresi soggetti minori) possono essere “innestati”, utilizzando appositi software, sui corpi di altri soggetti, nudi o impegnati in pose o atti di natura esplicitamente sessuale. che poi rimanda alla sempre più sofisticata tecnica manipolativa del fisico e della voce con alcune preoccupanti implicazioni in campo politico. Immaginiamo alla proposizione di video di responsabili politici che dichiarano qualcosa di mai detto nella realtà“.

La prospettiva inquieta, sempre più governata da interessi economici. Questi spingono per offrire prodotti maggiormente reali. BikiniOff, infatti rappresenta l’ultimo esempio di una Intelligenza artificiale avanzata che sfugge più efficamente al riconoscimento di una Deepfake (assenza di movimento delle palpebre, anomalie della pelle o del viso…). E’ inutile illudersi che la situazione migliorerà. Viviamo in un contesto postmoderno e sempre più somigliante a quello del postumanismo dove conta il profitto illimitato.

Alcune soluzioni

Sicuramente occorrerrà lavorare molto sul versante della formazione, iniziando a coinvolgere maggiormente i genitori, sempre più distratti. Poi si potranno proporre attività, progetti, discipline, di educazione digitale ma se la famiglia rema contro, i risultati saranno scarsi. La formazione dovrà partire da una presa di coscienza giuridica dell’uso dell’immagine e coiiugarla con un percorso empatico. Dichiara R. Bommassar (Preidente dell’ordine degli psicologi di Trento)”Si tratta di un discorso che va ad abbracciare l’approccio al digitale in generale nella mente dei giovani deve entrare il concetto che prima di mandare o modificare immagini o di fare commenti vari è necessaria la richiesta del consenso. Parliamo di un tema che è stato (ed è tutt’ora) affrontato in particolare per quanto riguarda la sfera della sessualità ma che è ovviamente centrale nelle relazioni in generale. È fondamentale chiedersi cosa penserebbe l’altro, il diretto interessato, delle nostre azioni”

Interessante l’indicazione del Garante della Privacy. Non farsi fotografare facilmente ed “evitare di diffondere in modo incontrollato immagini personali o dei propri cari. In particolare, se si postano immagini sui social media, è bene ricordare che le stesse potrebbero rimanere online per sempre o che, anche nel caso in cui si decida poi di cancellarle, qualcuno potrebbe già essersene appropriato. “