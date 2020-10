Chiusura delle scuole, la drastica decisione di V. De Luca

Chiusura delle scuole, Il Presidente della regione Campania De Luca sembra orientato a prendere la decisione più drastica. L’andamento del contagio preoccupa e purtroppo L. Azzolina dovrà rivedere la sua posizione.

Chiusura delle scuole, V. De Luca sembra deciso

Chiusura delle scuole, De Luca sembra deciso. Non è disposto ad attendere il governo che continua a rmanere fermo sulla sua convinzione che occorre mantenere aperte le scuole.

Si legge: “Niente lezioni in presenza nelle scuole primarie e secondarie in Campania, da domani fino al 30 ottobre: è una delle misure anti-Covid contenute nell’ordinanza che il governatore Vincenzo De Luca sta per firmare, e di cui la Regione anticipa una sintesi. Sono anche sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno.”

Solo i prossimi giorni ci diranno chi avrà avuto ragione. L’impulsività di De Luca che non intende attendere lo tsunami pandemico o l’attendismo speranzoso del governo e insieme protettivo verso la scuola?

Certamente una nuova chiusura generalizzata della scuola costituirebbe un grave colpo per i nostri ragazzi, la scuola, il Paese che tanto ha investito per la sua ripartenza e l’economia.

Ma occorre decidere e in fretta se il diritto alla salute è ancora superiore a tutto, tanto da costringere a marzo il governo a chiudere le scuole.

L’andamento crescente dei contagi, ma soprattutto dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi, costringerà il governo a rivedere la sua decisione.