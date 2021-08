Classi pollaio, l’ex Ministra Azzolina ha svelato il numero che si nasconde dietro l’espressione “particolarmente numerose“. Se è così , allora non dichiara nulla di nuovo, confermando la mia ipotesi.

Classi pollaio, il numero dietro il “particolarmente numerose”

Classi pollaio, nel protocollo per il rientro sicuro nelle scuole (2021-22) si parla di sdoppiamento delle classi in presenza di un numero particolarmente significativo di alunni7studenti.

Qualche giorno fa ho evidenziato la vaghezza dell’avverbio. Ora l’ex Ministra L. Azzolina rivela la soglia minima da considerare per definire una classe particolarmente numerosa. Lo fa rivelando il pensiero del Ministro P. Bianchi. La pentastellata all’interno di un lungo articolo pubblicato su Huffingtonpost.it ha dichiarato che per l’attuale responsabile del Mi fino 27 alunni non siamo in presenza di una classe numerosa. La dichiarazione necessita di una conferma, ma se questa è la convinzione di P. Bianchi, assisteremmo a un ritorno ai parametri stabiliti dal D.P.R. 81/09.

La conferma della mia ipotesi

Quindi diventa concreta l’ipotesi avanzata dallo scrivente qualche giorno fa che abbinava il “particolarmente numerose” a classi over 29 alunni. In questo caso “Secondo Tuttoscuola, infatti sono soltanto 31 le classi pollaio di scuola primaria con oltre 29 alunni nella classe: rappresentano lo 0,03% delle 123.224 classi della primaria;

– sono in tutto 12 le classi pollaio di scuola secondaria di I grado con più di 29 alunni: rappresentano lo 0,015% delle 77.938 classi della scuola secondaria di I grado;

– sono 1237 le classi pollaio di scuola secondaria di II grado con oltre 29 studenti: rappresentano l’1% delle 122.615 classi degli istituti di secondaria del II grado.”.

In conclusione la ricaduta concreta della concessione del governo ai sindacati è quasi vicino alla media dello 0%. Bel risultato per i sindacati firmatari!