Classi pollaio, un articolo di Tuttoscuola.it presenta un dato in calo. Resta il dubbio sulla causa. Una possibile risposta si ha nella denatalità certificata anche quest’anno dal bollettino Istat (14 dicembre 2021).

Classi pollaio, un articolo prospetta una loro diminuzione

Classi pollaio. Frequentemente il problema della loro presenza nel sistema scolastico torna alla ribalta. Ovviamente la maggiore attenzione è dei siti online professionali. E’ sicuramente un’ottima notizia! Solitamente i massmedia non affrontano il tema. Se lo fanno avviene in modo molto superficiale. Non può essere diversamente, considerata che la presenza delle classi sovraffollate compromette significativamente la didattica. Questa è di natura tecnica, quindi non sempre colta nella sua specificità.

Di un certo interesse è un contributo apparso su Tuttoscuola.it, dove si conferma la diminuzione delle classi pollaio. Si legge: “L’anno scorso le classi pollaio nella secondaria di II grado con oltre 27 studenti erano complessivamente 8.535, pari al 6,8% delle 125.806 classi attivate, comprese quelle articolate (cioè suddivise in gruppi per insegnamenti differenziati). Quest’anno le classi con oltre 27 studenti sono complessivamente 7.919, pari al 6,2% di tutte le 127.198 classi funzionanti.”

Non chiare le cause del decremento

Non sono chiare le cause della diminuzione delle classi pollaio. In altri termini, è inevaso il quesito: l’arretramento delle classi sovraffollate dipende dalla conferma numerica degli organici, a fronte della diminuzione della popolazione scolastica, oppure solo da quest’ultimo aspetto? L’articolo non risolve il dubbio. Non mi sembra condivisibile l’ipotesi, attribuita dall’articolista alla decisione del Ministro Bianchi di ridurre il sovraffollamento delle classi negli istituti tecnici. Il motivo è semplice: difficile che la riduzione delle classi pollaio possa essere una conseguenza di una decisione presa praticamente ad anno avviato. Inoltre, il dato proposto nell’articolo fa riferimento a tutta la scuola secondaria. Infatti si legge:” L’anno scorso le classi pollaio nella secondaria di II grado con oltre 27 studenti erano complessivamente 8.535, pari al 6,8% delle 125.806 classi attivate, comprese quelle articolate (cioè suddivise in gruppi per insegnamenti differenziati). Quest’anno le classi con oltre 27 studenti sono complessivamente 7.919, pari al 6,2% di tutte le 127.198 classi funzionanti“.

L’articolista, infine spera nel PNRR per il superamento definitivo delle classi pollaio. Come ho scritto diverse volte, il governo attenderà alla finestra che il processo di denatalità concluda il suo percorso. L’Istat (2021) conferma il trend negativo anche per l’anno che sta per concludersi. La soluzione di affidare al decremento demografico la fine delle classi pollaio piace molto al governo dei Migliori “perché ha costi contenuti. Occorrebbe solo confermare il personale considerato in esubero, secondo i criteri stabiliti dal D.P.R.81/09. L’alternativa è aumentare il personale. Non credo che questa soluzione trovi il gradimento del Governo. Per inciso occorre ricordare che si riuscì (2009) ad alzare di un punto in percentuale il rapporto docente/alunni non confermando 87.000 unità (personale scuola).