Classi sovraffolate in Francia, occorre ponderare e poi decidere

Classi sovraffollate in Francia. Ottimo un report che esalta la sperimentazione, la valutazione. Precedenti al superamento sttrutturale.

Classi sovraffollate in Francia. Un interessante report

Classi sovraffollate in Francia. I nostri vicini si stanno muovendo. La prospettiva è l’ipotetico superamento delle classi pollaio. Scuola7.it propone un interessante articolo che illustra i cinque anni di sdoppiamento delle classi. Questo si è basata sui seguenti elementi:

“1.l’impatto della contrazione del numero di alunni per classe richiede misure di peso; la semplice riduzione di alcune unità per classe, politica già praticata nelle REP fino al 2017, non è efficace per affrontare le fragilità in classe;

2. l’effetto positivo delle classi a composizione ridotta è maggiore se realizzato nella scuola primaria o, genericamente, nel primo ciclo del percorso scolastico (alunni di 6-7, 7-8 anni); meno rilevante è l’impatto per gli studenti delle scuole secondarie;

3. la misura delle piccole classi è più efficace se viene mirata allo svantaggio socio-culturale e alla fragilità educativa; gli studenti con buona performance non traggono vantaggio dalla riduzione delle dimensioni delle classi”.

Interessante il campione coinvolto ” Nei primi 5 anni di realizzazione la misura ha coinvolto circa 10.800 classi in cui sono raccolti più di 300.000 alunni. Il decollo e la progressione sono avvenuti gradualmente nel ciclo previsto, ma con tempi relativamente rapidi. Dopo cinque anni il dispositivo è quasi completamente implementato”

L’impatto è stato positivo, ma è ancora presto per valutarne gli effetti a lungo termine. Questi saranno meglio ponderati nei prossimi anni.

L’approccio giusto al problema

Lascio la lettura dell’ottimo contributo di M. Dutto a chi è interessato. Qui preme fare una valutazione sull’approccio francese. Questo risulta improntato al cosiddetto metodo scientifico. Come è noto, questo si basa sulla sperimentazione di un’ipotesi (validità delle classi sdoppiate), sulla sua validità nella pratica quotidiana. Solo dopo aver raccolto un numero di dati adeguati e significativi (occorre tempo), si arriverà alla conclusione che potrà confermare o confutare l’ipotesi. Nel primo caso si definirà la proposta politica di superamento.

L’approccio è quello giusto e poco incline a ragionamenti ideologici. Da noi, invece il tema è stato rimosso, dimenticato. Recentemente lavocedellascuolalive.it ha organizzato un incontro online (Scialpi/Costarelli) molto utile. Intorno, invece regna il nulla. La responsabilità è anche dei docenti che hanno aderito tiepidamente a due proposte di abolizione delle classi pollaio. Concludendo: in Francia la politica è coinvolta sul tema, da noi invece si parla d’altro, in molti casi per distrarre.