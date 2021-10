Contagi a scuola, confortanti i dati ma attendiamo i primi freddi

Contagi a scuola, confortanti i primi dati provenienti dal report della Fondazione GIMBE. Troppo presto per dire che il piano Bianchi ha funzionato. Occorre attendere i primi freddi e l’incidenza della nuova variante Delta plus.

Contagi a scuola, buone notizie dal report della Fondazione GIMBE

Contagi a scuola. Ormai sono passati quarantacinque giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico. Si attendeva l’apertura delle scuole. Si temeva un rialzo dei contagi. Al momento sembra che lo scenario peggiore sia rimasto un’ipotesi, una paura.

La conferma proviene dal report della Fondazione GIMBE . Si legge: “Nel periodo 4-17 ottobre 2021, in questa fascia d’età sono stati diagnosticati 8.857 casi, di cui 99

ospedalizzati, 3 ricoveri in terapia intensiva e nessun decesso, con nuovi casi e ricoveri in area medica in calo rispetto ai periodi precedenti, i ricoveri in terapia intensiva sostanzialmente stabili e i decessi che restano pari a zero (tabella 1).





Per quanto riguarda l’incidenza dei contagi da SARS-CoV-2 per 100.000 abitanti, dopo una crescita

registrata in tutte le fasce d’età a partire dall’inizio del mese di luglio 2021, dai primi giorni di agosto si

è osservata una forte diminuzione nella popolazione di età 12-19 anni a fronte di una riduzione meno

marcata dell’incidenza negli over 20. Per quanto riguarda, invece, la popolazione di età <12 anni, al

momento non eleggibile per la vaccinazione, l’incidenza ha iniziato a diminuire solo a partire dalla fine

del mese di agosto. Nelle ultime due settimane prese in considerazione dal report dell’Istituto

Superiore di Sanità, la decrescita dell’incidenza ha iniziato a rallentare in tutte le fasce d’età (figura 1).





In dettaglio, prendendo in considerazione solo la popolazione 0-19 anni, nelle ultime settimane incluse

nel report dell’ISS si è osservata una riduzione dell’incidenza dei casi di COVID-19 in tutte le fasce d’età

(figura 2).

Troppo presto per una valutazione

Quindi tutto bene? A mio parere è troppo presto per affermare che il piano Bianchi ha funzionato. Arduo concludere che lo scudo Azzolina è stato sconfitto dal protocollo Bianchi. Il Governo Draghi e l’attuale Ministro hanno il vantaggio di avere a disposizione i vaccini, una percentuale molto alta di protetti (vaccinati) e non ultimo il fattore clima favorevole. (più caldo)

I prossimi mesi rappresenteranno il vero banco di prova. Arriveranno i primi freddi, gli studenti staranno più in classe che fuori, le finestre non potranno essere sempre aperte. Ovviamente non mi auguro che si concretizzi lo scenario di un ritorno significativo del virus a scuola. Ne sarebbero coinvolti degli studenti e degli allievi.

La prudenza, però e d’obbligo. A differenza di un terremoto, la pandemia è un processo dinamico fatto di continui saliscendi.

La conferma proviene dal nuovo rialzo dei contagi dovuti anche al diffondersi della variante Delta plus. Quindi attendiamo.