Contratto economico, in questa fase avanzano pretese impossibili. Occorre sempre pensare al quadro normativo e conoscere il profilo del PNRR. Diversamente si rimane si solo annuncite.

Contratto economico, avanzano richieste impossibili

Contratto economico, la fase che precede la firma del patto, rappresenta da sempre il palcoscenico per chi vuole evidenzarsi con pretese impossibili. E’ il momento di coloro che amano le vetrine.

Nel concreto sono proposte cifre impossibili: 300€-400€. Addirittura il Ministro Bianchi auspica un aumento di 600€. Furbescamente, però usa l’espressione “meriterebbero”. Dietro troviamo la speranza, non l’impegno a cercare le risorse finanziarie. Occorre sempre riflettere sulle dichiarazioni per evitare la trappola mentale del “Colpire, sedurre per affascinare” (G. Lipovetscky).

Al momento nel bilancio ci sono risorse per aumenti di 50€ (netti), così come previsto dalla normativa vigente che fa capo al D.Lvo 29/93.

R. Palermo ha stimato che per aumenti di 200€-400€ occorrerebbero rispettivamente 3.967.600.000, 7.935.200.000. Leggendo questi importi complessivi si può capire facilmente la trappola mediatica.

Altra richiesta è quella di utilizzare i fondi del PNRR per gli aumenti. E’ necessario precisare che le risorse europeee sono vincolati. Essi prevedono otto punti che riguardano il potenziamento degli asili nido e dell’infanzia, il finanziamento degli alloggi per studenti. Comunque rappresetano sono degli investimenti. In altri termini possono essere utilizzati una tamtum e non finanziare spese correnti (stipendi).

La CGIL coglie il problema

Interessante il comunicato stampa della FLC-CGIL che chiede risorse aggiuntive. “Nel settore dell’Istruzione italiana esiste un doppio problema che va risolto con investimenti solidi e strutturali, da inserire nelle leggi di bilancio dello Stato, per aumentare di almeno l’1% del Pil le risorse disponibili, al fine di avvicinarci ai livelli dei maggiori Paesi Ocse. L’aumento salariale previsto anche dal “Patto per la Scuola” è uno dei temi sui quali il governo deve impegnarsi concretamente. L’altro è il problema storico del precariato, nervo scoperto sul quale si misurerà la volontà di questo governo di dare risposte organiche e immediate. non basteranno le risorse del PNRR e neanche riforme a costo zero a far superare davvero le tante ingiustizie presenti nel nostro sistema di istruzione e non solo. Serve un investimento stabile nel bilancio dello Stato”