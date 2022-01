Contratto scuola, la cifra finale è quella stabilita dalla normativa vigente. Attenzione al distrattore che rischia di offuscare la condizione degli insegnanti

Contratto scuola, gli adeguamenti secondo la normativa vigente

Contratto scuola, i sindacati sono stati convocati dal Ministro Bianchi il 1 febbraio. Siamo ancora ai preliminari. Si discuterà dell’atto d’indirizzo. In altre parole, il Ministro presenterà la cornice negoziale, il perimetro entro il quale definire il già scaduto contratto 2019-21. La parte economica ha i suoi paletti definiti dalle leggi di Bilancio e che porteranno ad adeguamenti medi lordi di 100 €.

Ha prevalso, infine la realtà imposta dal d.Lvo 29/93 che impone adeguamenti entro il tasso di inflazione programmata. Poco poteva fare lo sciopero tardivo dei sindacati e poco partecipato dai docenti (6%). Ancora una volta, le numerose dichiarazioni e proclami dei sindacati che puntavano ad aumenti fantasiosi fino a 400€, sono stati resettati dalla normativa vigente.

Il distrattore degli arretrati

Scrive M. Pacifico (Anief) dichiara che il contratto “porterà in media più di 100 euro lordi in busta paga con 1.200 euro di arretrati del 2021 e circa 700 euro di arretrati complessivi per il 2019 e 2020”

E’ evidente che questi ultimi rappresentano un distrattore, facendo dimenticare la pessima condizione dei docenti, declinata in una bassa considerazione sociale. N. gratteri ha ben sintetizzato questo profilo: “gli insegnanti sono divenuti sempre più poveri e il fattore economico è importante in una società consumistica e a volte un ragazzo è portato a guardare più al cafone con i soldi che all’insegnante sfigato”

La strategia stordente degli arretrati porta molti docenti a una euforia momentanea che fa dimenticare loro il tanto lavoro sommerso, non riconosciuto economicamente. La conferma di questa condizione di strisciante gratuità viene da un Report dell’Osservatorio sui conti pubblici (Cottarelli) su un campione molto limitato, ma comunque rappresentativo. ” I docenti italiani lavorano in media 36 ore settimanali, con le ore di insegnamento previste da contratto (18) che rappresentano soltanto il 50 per cento di questo ammontare. Questo è il risultato che emerge da un nostro sondaggio a cui hanno risposto 166 insegnanti.