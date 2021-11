Contratto scuola, la distrazione e lo stupore del sindacato

Contratto scuola. La dichiarazione distratta di P. Turi dopo la lettura del testo della legge di Bilancio. Lascia perplessi il suo stupore.

Contratto scuola, il sindacato inizia a posizionarsi

Contratto scuola. Finalmente è stata pubblicato e inviato alle Camere il testo della Legge di Bilancio 2022. In generale si conferma l’ambiguità politica (e non solo) verso la scuola. Da una parte si afferma la sua centralità e la funzione strategica nella formazione dei ragazzi; di converso quando si tratta di stanziare risorse per migliorarne l’ efficacia il braccino diventa corto. Le poche novità sono a costo zero. Nello specifico per il contratto 2022-24 si prevedono pochi spiccioli (260 milioni di €) Per quello ancora da firmare le cifre sono già definite da tempo.

Sembra dimenticare questa sostanziale differenza P. Turi (segretario generale UIL) quando dichiara “Una quota che non garantirà nemmeno gli aumenti contrattuali attesi… Un modo di procedere inaccettabile che disconosce le professionalità, e definisce nella manovra economica come si spenderanno i soldi del contratto: pochi, per pochi e premiali. È evidente il vuoto di azione politica in un settore che tutti ritengono decisivo per il futuro del Paese a parole”

Lo stupore per la dichiarazione

La dichiarazione di P. Turi mi lascia perplesso. Conferma la dimenticanza del contesto legislativo che giustifica la magrezza degli stanziamenti. Mi riferisco al D.Lvo 29/93 che impedisce incrementi, autorizzando solo adeguamenti al tasso d’inflazione programmata.

Continuando ad osservare l’albero (soldi), ma non la foresta (quadro normativo) si firmeranno solo contratti poco dignitosi. Ho più volte scritto che il sindacato deve concentrare la sua attenzione nel superamento del D. Lvo 29/93 che da quasi trent’anni impone la moderazione salariale. L’aggettivo chiarisce i termini della questione. Non si può eccedere, esagerare ma solo far rientrare le richieste nel contenitore proposto dalla legislazione vigente. Sicuramente il criterio della moderazione salariale non potrà essere rivisto per via di un debito pubblico al 160% del Pil.

Concludendo il sindacato non ha un compito facile davanti a sé!