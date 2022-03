Contratto scuola, le parole al vento e la via d’uscita

Contratto scuola 2019-21, fumata nera. Ancora nulla. Un’intervista a M. Gissi e alla nuova segretaria conferma l’empasse circondato da parole, parole… S. D’Errico più praticamente indica la via d’uscita per il contratto 2022-24

Contratto scuola 2019-21, ancora nulla. La Cisl si ferma alle parole

Contratto scuola 2019-21. Siamo ancora fermi! A breve non si vede alcuna conclusione. Come ho scritto qualche giorno fa il conflitto russo-ucraino rischia di ripetere le condizioni di dodici anni fa che portarono a un blocco della contrattazione.

I sindacati confederali cercano di nascondere le loro responsabilità per la sovrapposizione temporale del contratto 2019-21, ancora non concluso, su quello relativo al triennio successivo.

La strategia utilizzata è quella delle tante parole e luoghi comuni che purtroppo caratterizza da molto tempo l’approccio sindacale. La conferma proviene da un’intervista a M. Gissi e alla nuova segretaria del Cisl-scuola I. Barbacci.

La parte che riguarda il contratto è introdotta da una dimenticanza. La mancata partecipazione allo sciopero di dicembre. Difficile comprendere le espressioni di I. Barbacci quando definisce la Cisl-scuola “la spina nel fianco” per il Ministero. La trattativa è indubbiamente tutta in salita (M. Gissi) o complessa (I. Barbacci). Il sindacato dovrà mettere in atto tutte le abilità negoziali (I. Barbacci), ma il governo e il Parlamento dovranno fare la loro parte. Bel discorso!

S. D’Errico (Unicobas) indica la soluzione di sempre

Interessante l’intervista a S. D’errico . Da sempre indica la via d’uscita per evitare di avere stipendi deprimenti e che corrispondono alla metà di quelli coreani. L’esponente sindacale conferma, quanto da me più volte scritto. Per uscire da questo contesto di fame è necessario che i sindacati si facciano promotori di un provvedimento legislativo che superi la gabbia del D.Lvo 29/93. L’attuale normativa, infatti, impiegatizza gli insegnanti, inserendoli nel grande comparto pubblico. E questo comporta che ogni trattativa contrattuale deve concludersi con spiccioli (non aumenti e neanche adeguamenti) pari al tasso d’inflazione programmata.

Difficile comprendere il motivo di questo disimpegno dei sindacati maggiori che hanno la forza per tentare d’imporre questo cambio normativo.

In conclusione, restano i 45-50 € di spiccioli per il contratto 2019-21 e probabilmente meno per il successivo, in quanto il tasso d’inflazione programmata è una decisione politica (F. Sinopoli). Se consideriamo gli effetti della pandemia e della guerra russo-ucraina che stanno costringendo i Governi europei a fare debito, non è difficile prevedere che le risorse economiche saranno ridotte al lumicino.