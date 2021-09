Controllo green pass, la procedura ufficiale con dpcm

Controllo green pass, è in arrivo un nuovo dpcm. Tutte le soluzioni ipotizzate finora andranno riviste. Obiettivo raggiunto dai Dirigenti scolastici. Resta il problema delle sanzioni

Controllo green pass, in arrivo dpcm

Controllo green pass, un dpcm lo regolamenterà. Sono state accolti i timori dei Dirigenti scolastici. La notizia è pubblicata su “ItaliaOggi (Azienda Scuola, 31.08.21).

Si legge “In arrivo tra oggi e domani il nuovo dpcm che disciplinerà l’uso del green pass a scuola…Il controllo sarà fatto prima prima dell’ingresso a scuola da un addetto alla segreteria, accedendo da remoto alla piattaforma dedicata realizzata…L’addetto al controllo vedrà accanto al nome di ogni dipendente scolastico se il semaforo è verde… oppure rosso. In questo caso la verifica è telefonica per capire se l’interessato sta per rinnovare il green pass oppure se deve essere considerato assente senza giustificato motivo…”

Se questa sarà la soluzione adottata, saltano tutte le altre alternative, come quella ipotizzata dal D.s. Giuliano.

Resta però il problema delle sanzioni. Il D.s. non è soggetto autorizzato a procedere all’irrogazione della sanzione. Egli può solo accertare l’infrazione. Quindi? (ItaliaOggi, 31.08.21)