Coronavirus, gli effetti devastanti sui bambini

Coronavirus, il microrganismo sta provocando molti danni. Alcuni sono visibili, altri meno. Tra questi ultimi sicuramente possiamo individuare la sofferenza dei bambini, costretti a trascorrere giornate innaturali. Le soluzioni

Coronavirus, i danni visibili e quelli meno appariscenti

Coronavirus, è salito al potere! In quest’ultimo periodo si parla solo di questo microrganismo, che sta provocando diversi danni. Alcuni di questi sono visibili a tutti: i decessi, i contagiati, le chiusure altalenanti delle Borse mondiali, la contrazione significativa dei Pil nazionali e globale… Altri danni sono meno visibili. Mi riferisco ai danni che sta producendo sulla psiche dei bambini, le componenti meno attrezzate a gestire interiormente la complessità dell’emergenza Coronavirus.

Lo scenario è il risultato di un pregresso, che rimanda all’atteggiamento dei genitori teso a separare i bambini dalla crudezza della vita, come la morte o la malattia di un parente. Si preferisce lasciarli in una bolla irreale che prima o poi la vita bucherà. La situazione attuale rappresenta, infatti l’entrata a gamba tesa della vita nelle esistenze dei bambini, costretti a precipitare sulla Terra.

Nel momento attuale questo si traduce in un isolamento forzato, dove le relazioni sono ridotte al lumicino, il contatto fisico con i coetanei e i maestri è un bel ricordo. E questo comporta delle conseguenze sul piano psicologico che conduce a comportamenti che si situano tra il riso e la riflessione.

La lettera della bambina alla Polizia

In questo senso va letta una simpatica lettera inviata da una bimba di sei anni alla Polizia. Si legge :”Ciao mi chiamo Mia ho 6 anni, abito a Torino. L’ultima volta che sono uscita perché sono andata a scuola, vado agli scout, era febbraio. Voi poliziotti e carabinieri arrestate il Coronavirus, vorrei ritornare a giocare con i miei amici. Grazie per quello che fate”

Restare accanto ai bambini: è un dovere degli adulti

Gli effetti del Coronavirus sulla psiche dei bambini li potremo valutare dopo la fine dell’emergenza. Dipenderà da quanto tempo durerà l’emergenza, dall’eventuale esperienza indiretta del Coronavirus ( decessi o contagi di parenti)…

La drammatica situazione sta favorendo la ripresa educativa del figlio da parte dei genitori. E questo è sicuramente un risvolto positivo, perché gli adulti hanno la possibilità di mettere in atto l’approccio resiliente alla realtà che riesce a trasformare in positività una situazione oggettivamente molto pesante. Ne saranno capaci?

Ovviamente anche la scuola deev fare la sua parte. Lo strumento è la didattica a distanza che può favorire una relazione adeguatamente “calda”, somigliante un pò a quella reale, utilizzando una comunicazione diretta con il bambino, resa dinamica dall’utilizzo di emoticon, iperbole e dagli incontri audio-video.