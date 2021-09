Covid e scuola, oggi si parla tanto di “bolle”. E’ il tema del giorno che ha soppiantato la vaccinazione dei docenti. I sostenitori dichiarano che ha ben funzionato in Germania. Omettono, però un particolare. Non di poco conto che dà significato alla soluzione tedesca.

Covid e scuola, la “bolla” è il tema del giorno

Covid e scuola, fino a qualche giorno il tema dominante era la vaccinazione dei docenti. Ora invece si parla solo di bolle. Soluzione che riduce di molto le quarantene, limitandole solo al contagiato e al contatto stretto. Quest’ultimo rimanda al compagno di banco (difficile trovarlo con il distanziamento). Chiaro lo scopo: abbassare il numero delle classi in quarantena, dimostrando che l’anno scolastico prosegue in sicurezza e con una continuità più diffusa, rispetto a dodici mesi fa.

Un problema e la mezza verità sulle bolle

La soluzione si avvicina molto a quella adottata nei viaggi aerei. “Quando spunta un positivo non si mettono in quarantena tutti i passeggeri, ma solo quelle delle due file anteriori e posteriori più quelle di lato” (Il Fatto Quotidiano 28 settembre 2021) nasconde però due problemi. Il primo riguarda l’idea che i bambini siano quelli degli anni ’60, tutti seduti e in silenzio! Come scrive, però Alex Corlazzoli “anche alle medie i ragazzi (che portano tutti la mascherina) si alzano, si scambiano la penna, il compasso, si incontrano al bagno. Nessuno pensi che l’intervallo viene fatto a un metro di distanza” (28.11.21).

Nonostante questo pare che l’Assessore alla scuola della Regione Lazio A. Amato abbia candidato il Lazio a sperimentarla.

Il secondo problema rimanda all’incompletezza dell’informazione che viene data sui vantaggi delle bolle. Si presenta la Germania come avamposto illuminato di questa soluzione. Purtroppo come dichiara il Prof. G. Buonanno ”

si dice solo quello che fa comodo. ” Il modello tedesco prevede screening a tutti gli alunni più volte alla settmana. Non si può copiare solo la parte del sistema che fa più comodo” (Corriere della Sera ed. Roma, 27.09.21)