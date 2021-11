Covid e scuola, primi scricchiolii sulle quarantene morbide

Covid e scuola. I contagi risalgono anche tra gli under 12. Facile previsione. Le Asl iniziano a chiedere il ritorno al protocollo più rigido, rispetto a quello elaborato e proposto dal Mi in accordo con l’Iss.

Covid e scuola, contagi in aumento

Covid e scuola. Qualche giorno fa i contagi nelle scuole parevano limitati. La percentuale risultava contenuta. La conferma dello scenario proveniva dal Lazio (e non solo) Scrivevo infatti: “Secondo l’Assessore Amato (Regione Lazio) il tasso di positività è 0,4% che corrisponde a 2mila casi su una popolazione che conta 700mila persone. Il dato rappresenta la metà di quello registrato lo scorso anno. Da qui la conclusione che i provvedimenti adottati dal Governo Draghi hanno funzionato (Il Corriere della Sera- Sezione romana 8 novembre).”

Il dato positivo era ritenuto una conferma dell’efficacia delle soluzioni proposte dal Ministro Bianchi per l’a.s. 2021-22. Queste risultano più blande, light rispetto allo scudo-Azzolina che invece partiva da una situazione sanitaria molto diversa. Innanzitutto l’assenza dei vaccini e una maggiore leggerezza nei comportamenti (L’estate 2020) all’insegna del liberi tutti.

Nel giro di qualche giorno la situazione è cambiata. “Il Corriere della Sera” (13 novembre) apre la prima pagina con questo titolo ” Il virus cresce tra i bambini“. Il quotidiano riprendendo le parole di S. Brusaferro (Presidente Iss) definisce allarmante la situazione. Da qui la necessita di vaccinare i bambini, categoria ancora non protetta.

Non tutti, però sono d’accordo. Il quotidiano “La Verità” 89 novembre) presenta, infatti diversi pareri contrari alla somministrazione del vaccino ai più piccoli. ” La maggior parte dei bambini e degli adolescenti che risultano positivi al Covid-19 hanno sintomi lievi o addirittura assenti”(P. Rowe, professore di pediatria). Per il vaccino, “non ci sono ancora dati chiari sui rischi e benefici sui bambini” (S. Bernasconi, Direttore clinica pediatrica- Università di Modena).

Le Asl pressano per un ritorno a qualche giorno fa

Comunque il nuovo e preoccupante scenario presentato da S. Brusaferro nel report settimanale, conferma il carattere dinamico della pandemia, declinato nel saliscendi dei fondamentali (contagiati, tasso d’incidenza, ricoverati…).

A mio parere è stata un’imprudenza aggiornare il protocollo sulla gestione dei casi Covid, aumentando la relativa casistica, definita morbida. Scrivevo dieci giorni fa: “Cosa avverrà con l’arrivo dei primi freddi? Quale sarà il nuovo scenario? Le prime risposte le stiamo avendo in questi giorni: la situazione sta cambiando in peggio. E non solo da noi. In conclusione si è deciso, tenendo presente i dati di una stagione anomala. Non è un azzardo? Mi auguro di sbagliare! Solo i fatti daranno il verdetto finale.”

Purtroppo l’evolversi della situazione pandemica conferma i miei timori. Le Asl iniziano a pressare la Regione Lazio affinché riveda il protocollo- Bianchi, chiedendo la chiusura di interi plessi e non singole classi. “Bene evitare la Dad, ma la priorità non può essere che essere quella di evitare che il virus torni a dilagare” (La Repubblica, 13 novembre).

Non era difficile ipotizzare questo ritorno del Covid non più cinese, che essendo un virus influenzale, trova nelle condizioni climatiche dell’autunno e dell’inverno i suoi migliori alleati.