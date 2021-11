Covid e scuola, dalla regione Lazio arrivano buone notizie. Gli istituti scolastici sono sicuri. Occorre però attendere dati maggiormente stagionali per decidere sulla vaccinazione.

Covid e scuola, buone notizie dal Lazio

Covid e scuola. A settembre il Governo Draghi ha deciso di monitorare l’andamento dell’epidemia attraverso le scuole-sentinella. Decisione che non ho condiviso, in quanto il campione può non risultare fedele alla situazione reale di ogni singola scuola. Ognuna può esprimere variabili declinate diversamente rispetto al campione. Inoltre resta una domanda: quali criteri hanno seguito le Asl nell’individuazione delle scuole sentinella?

Fatta questa premessa iniziano ad arrivare i primi dati da questi istituti scolastici. Portano alla valutazione di scuole sicure. Secondo l’Assessore Amato (Regione Lazio) il tasso di positività è 0,4% che corrisponde a 2mila casi su una popolazione che conta 700mila persone. Il dato rappresenta la metà di quello registrato lo scorso anno. Da qui la conclusione che i provvedimenti adottati dal Governo Draghi hanno funzionato (Il Corriere della Sera- Sezione romana 8 novembre).

Breve riflessione

A mio parere occorre attendere le prossime settimane per avere dati più attendibili. Il clima sarà più freddo, arriveranno le prime piogge, costringendo molti alunni a stare più a lungo nelle classi e con le finestre aperte. Risultato: avremo un quadro più chiaro.

Comunque se questo primo scenario sarà confermato, decade ogni decisione di vaccinare gli under 12. Ogni azione deve essere sempre ponderata e supportata da dati aggiornati e nel nostro caso coerenti con le caratteristiche della stagione fredda.