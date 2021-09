Covid, i contagi tra il personale scolastico e gli studenti (Iss, 2021)

Covid, il sistema scolastico ha avuto la sua parte di contagi tra il personale e gli studenti. Interessante il report dell’Iss che però non risolve il quesito sui contesti che generano i contagi. Come andrà nell’anno appena iniziato? Solo fra qualche settimana potremo dare qualche risposta che però non potrà rispondere alla domanda più importante.

Covid, la guerra dei dati

Covid, l’anno scolastico che si è appena concluso ha visto la contrapposizione tra aperturisti e chiusuristi. I primi hanno sostenuto l’apertura delle scuole come un’esigenza di ritorno ad apprendere in un’aula fatta anche di relazioni. Spesso però dietro questa richiesta si nascondeva l’esigenza di liberare i genitori-lavoratori dalle incombenze verso figli. I chiusuristi, invece, percepiti come più prudenti, rigoristi mettevano al centro il diritto assoluto alla salute e sicurezza.

Entrambe le posizioni erano sostenute da dati contrapposti. Stesso discorso per le ricerche. Questa mancanza di uniformità ha disorientato molte persone, quelle convinte che la scienza è caratterizzata dalla certezza e dalla verità. Questa posizione galileiana, però ormai è stata soppiantata dallo scenario di K. Popper, dove si procede per tentativi, errori e contrapposizioni.

Questa guerra dei dati continuerà anche nell’anno che si è appena aperto. Sicuramente non sarà il documento dell’Iss (Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e

il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico a.s. 2021-2022) a individuare la lettura certa della situazione. Il report si limita a riportare i dati di contagio del personale scolastico e degli studenti, senza però indicare l’ambiente entro il quale tutto è iniziato. L’iss timidamente sostiene la tesi che la scuola sia poco responsabile nella diffusione dei contagi (pag.15), dichiarando la sua permeabilità alla situazione esterna (A. Viola, S. Gandini)

Documento Iss, i dati del contagio

Il passaggio più significativo del documento comunque è il seguente: “Il Ministero dell’Istruzione nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 ha condotto un monitoraggio con cadenza settimanale (tra il 19 settembre 2020 ed il 19 giugno 202), per rilevare le accertate positività al COVID-19 e i casi di quarantena negli studenti e nel personale docente e non docente, distinti tra I e II ciclo di istruzione. Pur con tutti i limiti che tale monitoraggio presenta, emerge che nel periodo indicato sono circa 40,7 mila i docenti del I ciclo e poco più di 13 mila quelli del II ciclo per i quali è stata accertata la positività al COVID-19. Il personale non docente si è attestato rispettivamente per il I ciclo su 11,3 mila e per il II ciclo su poco più di 5 mila casi. Per quel che riguarda, invece, il personale posto in quarantena, i numeri sono molto più elevati: in particolare il personale docente sfiora le 170 mila unità nel primo ciclo e le 54 mila unità nel II ciclo. Mentre il personale non docente posto

in quarantena si attesta sui 28 mila casi per il I ciclo e quasi 11 mila casi per il II ciclo. Sono stati, invece, poco più di 140 mila gli studenti del I ciclo e circa 76 mila quelli del II ciclo per i quali è stata accertata la positività al COVID19 e circa 1,4 milioni per il I ciclo e 460 mila per il II ciclo che sono stati posti in quarantena. Questi dati si riferiscono esclusivamente alle scuole pubbliche.”

Breve considerazione

Sarà interessante confrontare questi dati con quelli che saranno disponibili il prossimo anno. Sicuramente però, in assenza di un’integrazione con quelli che indicano l’ambiente o i contesti che causano il contagio, potremo solo registrare la situazione sanitaria nelle scuole. Nella parte iniziale il documento dà la sufficienza ai provvedimenti adottati dal Conte 2 (pag. 5), aggiungendo però che “la comparsa delle varianti rappresenta una sfida crescente ma la ricerca scientifica continua a far luce sugli interventi più idonei per contrastarne la diffusione. In ultimo, l’inizio della campagna vaccinale e la sua graduale estensione ai soggetti fragili, alla popolazione generale e ai minori sono destinati a cambiare profondamente la diffusione di SARS-CoV2 in comunità.”

Ora solo i dati che avremo fra qualche settimana ci diranno se i provvedimenti, meno stringenti adottati da Draghi, risulteranno idonei alla nuova situazione imposta dalla varante delta. Nutro diversi dubbi sull’adeguatezza, ma attendiamo i dati.