Culpa in vigilando, nello sfondo è presente un patto. I genitori e gli operatori scolastici devono conoscerlo. Ad ognuno è attribuito un compito. Chi lavora nella scuola ha l’onere più gravoso.

Culpa in vigilando. Lo spauracchio per gli operatori scolastici. Tradotto rimanda alla colpa per non aver vigilato in modo attivo e preventivo sul minore a loro affidati.

La scuola è dentro un contesto giuridico e normativo ben definito. Nel caso specifico i riferimenti sono gli articoli 2048 e 2047 del codice civile.

Implicitamente richiamano un patto che è tacitamente sottoscritto al momento dell’iscrizione tra la famiglia e l’istituzione scolastica. Il contratto chiarisce la natura della scuola (istituzione pubblica), il profilo giuridico degli insegnanti (pubblici ufficiali con diritti e doveri) e quello dei genitori, in quanto responsabili del minore. In caso di un evento rientrante in questa “Culpa” i genitori hanno il solo compito di dimostrare che il proprio figlio era presente a scuola, in quanto iscritto (Corte di Cassazione – Sentenza n. 3680/2011).

Agli operatori scolastici invece, il compito più gravoso: dimostrare che l’evento è stato repentino, in quanto non prevedibile. La situazione rimanda alla prova liberatoria (art. 2048) che deve contemplare una serie di accorgimenti, soluzioni individuali che hanno azzerato il carattere di prevedibilità dell’evento (Corte di Cassazione – Sentenza n. 3680/2011).

I giudici hanno più volte confermato la validità di questo patto. Non potrebbe essere diversamente, visto il riferimento normativo (art. 2047-2048 c.c.).

L’ultima in ordine di tempo è una ordinanza della Cassazione (8.11.21) che chiama in causa l’Amministrazione scolastica e in seconda istanza gli operatori, ma solo in caso di dolo o colpa grave (L.312/80 art. 61), anche nei casi in cui l’allievo si sia autocagionato un danno o lo abbia procurato a uno o più compagni.