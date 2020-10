Didattica a distanza, la richiesta di un ritorno. L’ovvia risposta della Ministra

Didattica a distanza, molti iniziano a rimpiangerla, nonostante tutti problemi. Tra questi troviamo S. Bonaccini presidente della Conferenza delle Regioni. L’ovvia risposta di L. Azzolina, formalizzata nel silenzio del DPCM di prossima pubblicazione (15 ottobre)

Didattica a distanza, torna lo “spauracchio”

Didattica a distanza, torna ad essere la soluzione. Sicuramente non la migliore, ma la più sicura. A fronte di una riapertura delle scuole carica di insidie, di pericoli e soluzioni organizzative che sembrano fare acqua da molte parti, la Dad sta ricevendo diverse attenzioni, anche importanti. E’ il caso di alcuni Presidenti di Regioni , che a fronte di una difficoltà dei trasporti a mantenere le distanze, iniziano a inviare messaggi di attenzione al Governo. Si legge: “Per far fronte all’emergenza coronavirus Luca Zaia ha chiesto un ritorno alla didattica. Portavoce della proposta Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni. Il dem, come un ambasciatore che non porta pena, mette le mani avanti e considera l’idea “choc” e proveniente da “altri governatori”. Il leghista riconfermato alla guida del Veneto ha infatti chiesto al ministero dell’Istruzione di fare scuola a casa per i ragazzi degli ultimi anni di superiori.”

L’immediata risposta della Ministra Azzolina

Non si è fatta attendere la risposta della Ministra Azzolina che ha chiuso ogni tipo di confronto sulla proposta, aggiungendo che “i ragazzi sono felici a scuola e ci devono rimanere”.

Fondamentale per la Ministra la didattica in presenza “perché garantisce formazione ma anche socialità, che altrimenti i giovani andrebbero a cercare altrove“. La Ministra conclude con un dato

“i numeri e le analisi dell’Istituto Superiore di Sanità ci confermano che i contagi non avvengono dentro le scuole. L’attenzione deve essere invece orientata fuori, alle attività extrascolastiche, come ribadiamo da tempo”



Non poteva essere diversamente

La Ministra ha subito intuito la trappola: cedere alla Dad, limitatamente alle scuole superiori, significa creare un precedente che potrebbe facilitare a breve altre richieste allargate alla scuola secondaria di primo e alle primarie.

In questo modo si metterebbe in crisi l’intero piano del governo per il rientro in presenza elaborato nei mesi estivi con gravi ripercussioni anche per l’economia.

La conferma proviene dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, intervistato a Sky Tg 24: “Le scuole devono andare avanti. Ci sono stati investimenti, c’è il distanziamento. Ci sono alcune restrizioni, ma che vanno sempre incontro alla necessità di non prevedere un nuovo lockdown, che sarebbe molto pericoloso per l’economia” “Le scuole devono andare avanti. Ci sono stati investimenti, c’è il distanziamento. Ci sono alcune restrizioni, ma che vanno sempre incontro alla necessità di non prevedere un nuovo lockdown, che sarebbe molto pericoloso per l’economia”

Concludendo. La posizione della Ministra L. Azzolina, sostenuta anche da G. Conte e da F. Boccia (Ministro per i rapporti con le Regioni) è stata confermata anche dal DPCM di prossima pubblicazione (15 ottobre), dove non c’è traccia di un ritorno a breve della Dad.