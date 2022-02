Dispositivi di areazione e purificazione, un importante segnale dal Parlamento

Dispositivi di areazione e purificazione, prima le Marche poi il Lazio ed ora anche dal Parlamento arriva un importante segnale per dotare le aule scolastiche di queste “presenze”

Disposizione di areazione e purificazione, continuano le buone notizie

Dispositivi di areazione e purificazione. Le buone notizie si stanno susseguendo. E’ la prova che il tema, si sta liberando di quesgli aspetti retorici e di semplice propaganda. Ovviamente siamo ancora ben lontani dalla risoluzione del problema a livello nazionale. La Regione Marche ha fatto da apripista, dotando già da settembre’21 tutti gli edifici scolastici. Purtroppo abbiamo dovuto attendere quasi sei mesi per vedere una seconda Regione, fare i primi timidi passi. Mi riferisco alla Regione Lazio. Qualche giorno fa è stata approvata una mozione (FI), nella quale si legge: “Con questo atto impegniamo il presidente della Regione Zingaretti e gli assessori competenti a mettere in atto ogni iniziativa, nel rispetto dell’autonomia degli istituti scolastici, al fine di definire, anche in accordo con i Comuni e gli Enti interessati, un piano, e relativo cronoprogramma, per l’installazione di apparecchi di sanificazione dell’aria e impianti di ventilazione meccanica controllata all’interno delle scuole del Lazio con priorità per materne, primarie e secondarie di primo grado, nonché le risorse necessarie ad attuarlo.

L’obiettivo è salvaguardare gli alunni, e tutto il personale impiegato, nonché i più fragili e non vaccinabili, dal contagio da Covid 19 e migliorare la salubrità dell’aria nelle strutture interessate.”

Ovviamente se consideriamo che le Regioni sono 20, occorre dire che in termini di percentuale siamo al 10% di coinvolgimento verso il problema.

A sopperire ai ritardi degli Enti locali, è venuto in soccorso un emendamento in extremis sul Milleproroghe votato nelle commissioni Camera e Senato. Si legge “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, devono essere definite le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di areazione”

Alcune considerazioni

Innanzitutto politica. Netto il contrasto tra l’iniziativa porta avanti da Mila Spicola (Pd) socia de Il Comitato Ideascuola che ha più di 2000 docenti iscritti e trentamila famiglie coinvolte, e la dichiarazione disarmante della sottosegretaria B. Floridia (M5s). La rappresentante di un Movimento che si presentava come rivoluzionario ha dichiarato infatti: “Ricambio d’aria? Non trascuriamo l’ovvia pratica di tenere le finestre aperte per rinnovare l’aria”. La dichiarazione conferma la parabola discendente di un Movimento che nel 2018 (Contratto Governo Conte 1) aveva dichiarato l’abolizione della Legge 107/15 e delle classi pollaio (abrogazioni dimenticate), per poi avvallare ora l’esistente. Pessima involuzione!

Ovviamente non è tutto risolto, ora la palla passa al Governo che si è dimostrato molto sensibile alle compatibilità economiche. In questi mesi, infatti ha dato prova di poco interesse per la scuola, riducendo tutto a “Riapriamo le scuole“, non supportato da nulla. Le classi pollaio sono ancora presenti e probabilmente lo saranno ancora per diversi anni. Per la loro defenestrazione si attenderà il decremento demografico. Il distanziamento è stato proposto come una raccomandazione, i 70.ooo docenti aggiuntivi sono stati ridotti considerevolmente…

Quindi attendiamo i prossimo passaggi , che sicuramente non saranno facili. Secondo L. Ricolfi (La Repubblica, 19 febbraio) occorreranno tra i conquecento milioni e i due miliardi per finanziare l’operazione. Il Governo è disposto a impegnarsi in questa direzione?