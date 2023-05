Docente bullizzata dagli studenti, ma poi denunciata

Docente bullizzata dagli studenti. Al termine però la sua posizione si ribalta. Situazione da approfondire

Docente bullizzata dagli studenti. La vicenda

Docente bullizzata dagli studenti. La situazione conferma l’esistenza di un rapporto ormai sfilacciato e poco autorevole tra studenti e insegnanti. Quest’ultimi sono percepiti poco autorevoli. La loro proposta formativa è ritenuta inefficace poco utile per l’inserimento nel mondo del lavoro. Ne discende la crisi della scuola. Profonda epreoccupante per il futuro del nostro Paese.

Fatta questa breve premessa, lasciamo lo spazio alla vicenda raccontata da Ilsole24ore-scuola: “L’episodio risale al 30 settembre scorso quando l’insegnante, precaria da 10 anni ed entrata in servizio da appena una settimana come docente di sostegno, sarebbe stata centrata all’addome e allo sterno da uno studente spinto da un suo compagno, facendola cadere a terra. La donna era stata trasportata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove avrebbe passato 27 ore su una barella, per poi essere trasferita al Campus Biomedico di Roma, dove avrebbe perso due volte conoscenza e sarebbe rimasta a riposo per due settimane a causa di una sindrome vagale. Tornata a scuola, la docente avrebbe scoperto che non si trattava di un semplice incidente, come spiegato dal dirigente scolastico, ma di una sfida social tra studenti che consiste nel far cadere un insegnante, filmarla e postare il video sui social network: un atto di cyberbullismo frutto di una sorta di gioco tra giovanissimi, con le immagini accompagnate da una nota canzone di Vasco Rossi. Inoltre, una nota messa nello stesso periodo dalla stessa insegnante sarebbe stata pubblicata sempre sui social accompagnata dalla scritta: «Quella magnata della supplente», mentre una sua collega in sovrappeso sarebbe stata a sua volta ripresa e pubblicata su Instagram accompagnata dalla canzone “Maialino birichino”.

L’incredibile sviluppo della vicenda

Fin qui tutto rientra nella nuova e incredibile normalità che vede l’insegnante vittima. La specificità della vicenda, però sta nel proseguo. La posizione del docente si rovescia: prima vittima, poi accusata. La mamma di uno studente ammonito denuncia l’insegnante per molestie verbali a sfondo sessuale nei confronti di due studenti. Conseguenza: la docente è sospesa dal servizio perchè a parere della Preside potrebbe arrecare pregiudizio e turbamento.

Sospendiamo, ovviamente ogni valutazione. Sarà la magistratura a verificare i fatti, individuando le responsabilità. Conosciamo la pazienza e la meticolosità impiegate dai giudici nello svolgere la loro azione. Le sentenze sono un esempio di questo lavoro certosino. Quanto tempo, però occorrerà per arrivare a una conclusione? Poco o tanto? Sarà comunque un tempo lungo per la docente che ha dichiarato: “Mi sento ferita e adesso voglio giustizia“