Draghi, sconfessa due Ministri del governo. Decide da solo, scatenando le reazioni di molti operatori della scuola. Si poteva evitare tutto questo a settembre. Il Governo si era illuso che la pandemia fosse ormai alle nostre spalle.

Draghi e la sua “direttiva”

Draghi ha deciso di confermare il protocollo del 3 novembre, riguardante le quarantene graduate o light. Difficile individuare i dati sanitari (tutti in peggioramento) sui quali il Primo Ministro ha fondato la sua decisione. Sicuramente ha sconfessato due Ministri (Bianchi e Speranza) e il direttore generale della prevenzione, Giovanni Rezza con il capo dipartimento Jacopo Greco. Essi avevano concordato di riattivare la Dad in presenza di un solo caso. Si legge nella circolare sconfessata: “Ultimamente si sta assistendo ad un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2, anche in età scolare, con una incidenza (casi/popolazione) settimanale ancora in crescita e pari a 125 per 100.000 abitanti (19/11/2021 – 25/11/2021): valore ben lontano dal quello ottimale di 50 per 100.000, utile per un corretto tracciamento dei casi», si legge nella circolare. Per questo il ministero della Salute, in accordo con quello dell’Istruzione, ritiene «opportuno sospendere – provvisoriamente – il programma di “sorveglianza con testing” e di considerare la quarantena per tutti i soggetti contatto stretto di una classe/gruppo dove si è verificato anche un singolo caso tra gli studenti e/o personale scolastico”

Qualche ora lo stesso Ministro Bianchi aveva dichiarato “E’ una misura prudenziale. Abbiamo visto un aumento dei contagi in tutta la popolazione e vogliamo che la scuola resti, con un po’ di cautela in più, in massima sicurezza”.

Occorreva pensarci prima

La decisione di Draghi inaspettata conferma il reale peso dei due Ministri. Ha lasciato perplessi, inoltre i Dirigenti scolastici, i referenti Covid e i docenti. Fondata l’esigenza di mantenere le scuole aperte. Chi potrebbe dirsi contrario? Gli operatori scolastici sono convinti del ruolo strategico delle relazioni fisiche( non solo) per attivare i processi cognitivi, le emozioni… Probabilmente i genitori, soprattutto dei più piccoli, danno maggiore importanza ad altri aspetti riguardanti l’assistenza e il controllo. Occorreva, però pensarci ad agosto-settembre creando le condizioni. E invece, il Governo è inciampato nell’errore di ritenere la pandemia ormai alle spalle. Ha dimenticato la sua natura dinamica e ignorato il fatto che finché non si vaccinerà tutto il Pianeta, il virus colpirà in vario modo con le sue varianti.

Da qui l’applicazione di un protocollo di sicurezza blando, improntato al criterio del graduale abbandono dello pandemico.

Difficile emettere certezze. Probabilmente, però il distanziamento divenuto raccomandabile, il ritorno delle classi pollaio, l’affollamento dei mezzi pubblici… hanno contribuito al rialzo dei contagi.

Situazione favorita anche dalla mancata copertura degli under 11. Si legge nella circolare sconfessata:

Molti temono il ponte dell’8 dicembre e le prossime vacanze di Natale, fatto di incontri, tavolate, giocate…

Se la situazione dovesse peggiorare, sarà difficile per il governo proporre soluzioni fattibili ad anno in corso. L’ho scritto diverse volte. Temo solo di sbagliarmi!