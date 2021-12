Famiglia e scuola, un “manifesto” che conferma i ruoli

Famiglia e scuola. Spesso i ruoli educativi non sono chiari. Quasi sempre molto grava sulla scuola che deve fare supplenza. Basterebbe andare a leggersi la Costituzione. Un esempio di una scuola portoghese definisce i campi affidati alla famiglia e alla scuola.

Scuola e famiglia, il tramonto dell’educazione e la confusione dei ruoli

Famiglia e scuola. Viviamo un’epoca dove l’educazione e la formazione umana sono in profonda crisi. A volte si è perso il loro significato. La situazione risente della “morte di Dio” (F. Nietzsche) che ha favorito quella dell’uomo, come soggetto che “guarda avanti”. M. Heidegger ne ha parlato diffusamente quando lucidamente presenta l’esser-ci (l’uomo) come un ente, un oggetto al quale manca la proiezione verso il futuro. In altri termini, all’esser-ci è stata tolto il pro-getto (gettato avanti). In questo scenario non ha senso parlare di formazione umana e di educazione.

L’unica eccezione è quando queste due dimensioni sono finalizzate alla tecnica. In ordine di tempo non stupisce la dichiarazione del Ministro della Transizione ecologica R. Cingolani, rilasciata all’interno di Tg2Post: “ Serve più cultura tecnica a partire dalle scuole. Tra dieci anni ci serviranno i digital manager per la salute, per l’energia; lavori che nemmeno esistono oggi“.

Spesso le famiglie ragionano con le categorie della tecnica, motivando le loro scelte e sacrifici per garantire un futuro ai propri figli (anche piccoli).

Molte famiglie, inoltre presi da problemi lavorativi e di perdita del potere d’acquisto, mettono in secondo, terzo piano l’educazione. Da qui la delega al mercato di divenire i nuovi maestri dei loro figli. L’ultimo esempio è la popolarità della serie “Squid Game” tra i giovanissimi.

Non sono poi rari i casi di incontrare genitori adulescenti. ” I genitori di oggi sono ‘adulescenti’. “Vivono un’adolescenza eterna e danneggiano i figli” (M. Ammaniti) Le cause sono “la fluidità della famiglia, alle difficoltà a trovare lavoro, ma anche dalla diffusione della cultura del narcisismo… Quando un genitore compra al bambino di 8 anni il cellulare e lo asseconda in ogni moda, facendolo diventare fin dai primi anni preda del consumismo, la colpa è sua” (M. Ammaniti).

Da qui l’incapacità di essere una guida educativa e quindi la richiesta implicita rivolta alla scuola di quei “no” che la famiglia è incapace di pronunciare

La Costituzione e un manifesto di una scuola portoghese chiariscono i ruoli

La scuola non può avvallare questa situazione. Il suo intervento può e deve ridotto nel tempo. Occorre favorire il rientro dei genitori nell’alveo dell’educazione. Essi devono riprendere le redini dell’educazione con il contributo della scuola. Del resto è la stessa Costituzione italiana a individuare nella famiglia la prima agenzia educativa (art.30). Non a caso agli adulti è stato attribuito la funzione di responsabilità genitoriale.

Una scuola portoghese ha pubblicato un interessante manifesto dove in modo efficace sono elencati i campi affidati alla famiglia e alla scuola.