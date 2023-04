G. Valditara, il disastro della scuola e la lettura di parte del ’68

G. Valditara, la lettura ideologica del ’68. Nel contributo mancano dati e ricerche

G. Valditara, la sua lettura del ’68

G. Valditara, il Ministro del Mim ha scritto un articolo apparso su Lettera 15″ (gennaio/febbraio 2023) e il quotidiano Libero. Fornisce una sua lettura della crisi della scuola. Sul banco degli imputati fa salire il movimento del ’68. Gli atti dui accusa sono “Una naturale spinta a rivedere un certo assetto sociale ingessato, patriarcale, tutto doveri e pochi diritti, è stata tuttavia gravemente contaminata da “cattivi maestri” che hanno imposto tre dogmi rivelatisi nefasti: il disconoscimento dell’autorità; un egualitarismo che sta a fondamento del principio noto come dell’uno vale uno, l’opposto del principio costituzionale di uguaglianza, che presuppone trattamenti diseguali per situazioni diseguali e che non disconosce il merito; la teoria della liberazione. Senza il rispetto della autorità legittima e democratica una società scivola nella anarchia e nel regresso sociale. La crisi di autorevolezza dei docenti inizia proprio nella contestazione del rispetto dovuto ad ogni “autorità”. L’egualitarismo che non riconosce le competenze individuali ha portato a far sì che la opinione del discente sia stata messa sullo stesso piano della parola del docente: la scienza non è democratica, un conto è stimolare il dibattito e la partecipazione vissuta alle lezioni (metodo peraltro praticato da millenni da ogni buon pedagogo), un altro contestare il principio che chi meno sa deve imparare da chi più sa.”.

Il contributo necessita di integrazioni scintifiche

Ovviamente l’articolo risente del format giornalistico. Presenta in modo sintetico un fenomeno sociale, culturale, politico e individuale che ha profondamente inciso sulla società. Ha messo in soffitta gerarchie, valori e costumi, favorendo però anche la nascita degli anni di piombo. Il Ministro-giornalista è consapevole che è difficile applicare un approccio semplicistico a un fenomeno complesso. Infatti scrive”Secondo Bankitalia l’ascensore sociale si sarebbe bloccato in Italia alla metà degli anni ‘70 del secolo scorso. È difficile dire se questo dato debba essere considerato conseguenza diretta della rivoluzione del ’68 o se la coincidenza sia solo casuale. Occorrerebbe una seria indagine scientifica. È tuttavia indubbio che la scuola del dopo ’68 ha peggiorato la sua capacità di stimolare la mobilità sociale, concorrendo piuttosto a cristallizzare le differenze e quindi favorendo una società classista”

Purtroppo poi G. Valditara, in assenza di dati e ricerche scientifiche, si lascia irretire dal’ideologia di riferimento, proponendo un contributo che comvince solo i lettori di parte.