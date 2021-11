Garante Privacy, guida per password “robuste”

Garante Privacy. Una guida per sopperire alla diffusa pratica di creare password “deboli”, facilmente aggirabili da chi vuole lucrare con i nostri dati

Non sempre poniamo attenzione al momento di creazione delle password. Le più utilizzate dagli italiani sono: 123456 123456789 Qwerty Password 12345

Queste rappresentano delle semplici serrature. Facilitano il lavoro per chi intende rubare i dati (personali, di amici, conoscenti…). Essi sono disseminati come “le briciole di pane” nei nostri profili o nei messaggi di posta elettronica (i nostri appartamenti virtuali).

