Giovani e salute mentale. La fotografia di un disagio

Giovani e salute mentale. La Stampa pubblica un interessante articolo sul disagio dei nostri ragazzi. Responsabili la scuola e la famiglia. Errato l’ordine

Giovani e salute mentale, un report interessante

Giovani e salute mentale. Un ampio report di Elena Stancarelli è stato pubblicato su La Stampa (domenica 24 aprile). Fotografia che rispecchia il disagio giovanile. Questo esisteva prima del Covid. Si è ampliato con la pandemia. La politica ha immaginato che i nostri ragazzi fossero capaci di voltare pagina, riportando le loro esistenze al periodo antecedente la pandemia. Non è difficile capirne il motivo: qualunque soluzione richiedeva risorse economiche. Non si è sfruttato neanche il PNRR per finanziare l’assistenza mentale giovanile. Medesima lettura può essere data al ritorno a scuola. Tutto come prima, fidandosi (solo presunta) della resilienza giovanile.

Quindi in assenza di interventi sanitari le violenze, le angosce e le dipendenze sono aumentate. Non poteva essere diversamente.

Stefano Vicari (responsabile del reparto di neuropsichiatria- Ospedale Bambin Gesù) intervistato da E. Stancarelli riferisce: “I casi di malattie nervose sono nettamente aumentati. E le ragioni di questo incremento sno tante…I genitori lavorano fino a tardi, i bambini passsno troppo tempo davanti agli schermi di televisione, smartphone, tablet…Lo stile dei genitoriale, il parentig, fa la differenza… non acccetano lo scontro con i figli…Manca un educazione alla frustrazione”

Passaggio veloce sulla scuola. All’istituzione il Professore imputa la responsabilità di formare persone competitive.

Le responsabilità sono chiare, ma

Ovviamente le responsabilità, secondo Stefano Vicari sono il risultato della “crisi delle strutture educative come la scuola e la famiglia”

Il Prof. dimentica però la politica e la più ampia comunità sociale fatta anche di soggetti pubblici, diversi dalla scuola. Il bambino, il ragazzo non possono essere un problema di due soli soggetti, ma riguarda l’intera società nelle sue diverse articolazioni. Quindi la responsabilità è di tutto il sistema.

A questo aggiungo che non si comprende il motivo per il quale S. Vicari posiziona la scuola al primo posto. Come scritto sopra l’unico passaggio che riguarda l’istituzione scolastica è quellocitato. Ampio spazio, invece è dato alla famiglia e alle mancate decisioni politiche. Quindi per essere coerenti con le dichiaarzioni, occorre invertire l’ordine, ponendo la famiglia al primo posto. Del resto anche la Costituzione attribuisce alla famiglia la prima responsabilità all’educazione dei ragazzi (art. 30).