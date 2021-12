I dati sullo sciopero. Sconfortanti da prefisso telefonico o quasi. Il governo è giustificato nel procedere secondo le linee definite nella Legge di Bilancio 2022. E’ salvo anche il pregresso La responsabilità dei docenti e del sindacato.

I dati sullo sciopero di ieri. Semplicemente sconfortanti, anche se sono provvisori. Le adesioni non superano il 7%, attestandosi precisamente sul 6,39% (docenti). Traducendo la percentuale in numeri reali abbiamo un adesione di 41.601 docenti su un totale di 713.751.

Per il governo è una buona notizia. Può procedere sul vincolo dei trasferimenti, sul premio alla dedizione professionale (12 €), sulla conferma delle classi pollaio, sugli aumenti per il contratto 2018-21 di 87€ lordi…

Ai piani alti si è compreso che i docenti preferiscono il bla bla inconcludente dei corridoi o sui social all’adesione allo sciopero o ad altra forma di opposizione collettiva alle decisioni governative.

Il fallimento dello sciopero è stato anticipato da un’altra débâcle riguardante l’iniziativa popolare della collega D’Auria per l’abolizione delle classi pollaio. Poche le sottoscrizioni.

Sarà da analizzare cosa non ha funzionato. Il caso scuola non rientra nella contrapposizione tra elite (esperti) e popolo (influencer e altro), tra razionalità ed emotività ipotizzata nell’interessante lavoro di F. Brevini (Abbiamo ancora bisogno degli intellettuali?, Raffaello Cortina Editore 2021). Lo sciopero aveva dei punti concreti che toccano la vita professionale ed emotiva dei docenti. Eppure…

Sicuramente ha pesato la tardività del sindacato nel proclamare lo sciopero. Lo ha fatto quando ormai era stato già deciso e comunque senza aver risposte ad alcuni quesiti. Li ho posti, qualche giorno fa, ma…. La stessa senatrice B.L. Granato (ex M5s) aveva individuato questa criticità. Aveva dichiarato: Quando mai uno sciopero si proclama dopo l’uscita della legge di Bilancio? A che serve adesso una protesta quando i giochi sono già fatti?

I numeri da prefisso telefonico rappresentano una sconfitta dei sindacati che hanno indetto lo sciopero. Occorrerà un ripensamento e trovare nuove soluzioni. Così non si potrà continuare.