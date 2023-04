Il fallimento, la sua importanza in una testimonianza

Il fallimento. Situazione da evitare, da nascondere. Un menomazione umana. Una testimonianza controcorrente

Il fallimento, la rimozione postmoderna

Il fallimento. Non può essere vetrinizzato in una società della prestazione, dell’efficienza. Chi lo fa rischia la gogna mediatica. Condizione di un antieroe postmoderno. Lo spazio concesso al fallimento è l’intimità. Può essere vissuto privatamente, nascosto quanto basta per non essere somatizzato. Questa condizione produce uno strappo tra l’essere e l’apparire con effetti negativi sulla personalità. Il fallimento deve essere percepito come una non-esperienza con tratti pornografici. Tutto questo costituisce la difesa artificiale della persona contro la complessità dell’esistenza che inevitabilmente deve incontrare la frustrazione, il limite.

La testimonianza di un fallito

Raramente la grande stampa si occupa dell’esperienza del fallimento. Ovviamente, quando se ne interessa la sua attenzione spesso si rivolge a personaggi noti.

E’ il caso della rubrica Buongiorno proposta da La Stampa (28 aprile 2023). Oggi M. Feltri (l’autore) propone un’interessante esperienza di Giannis Antetokounmpo (giocatore di basket). Alla domanda se la sua stagione sia stata fallimentare per via dell’eliminazione della sua squadra risponde: “O mio Dio. Mi hai fatto la stessa domanda un anno fa, Eric. Tu ricevi una promozione ogni anno nel tuo lavoro?No, giusto? Quindi ogni anno è fallimentare? Si o no? No…Ci sono sempre dei passi da fare. Michael jordan ha giocato quindici anni e ha vinto sei titoli, quindi negli altri nove ha fallito? E’ quello che mi stai dicendo? E’ una domanda: dimmi, è così o no? No? E allora perché me lo chiedi?”