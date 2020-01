Il Miur ancora senza ministri, pessimo segnale!

Il Miur dopo due settimane dalle dimissioni di L. Fioramonti è senza Ministri.

Non è una buona notizia. La conferma dell’irrilevanza dell’Istruzione.

Il Miur senza ministri

Il Miur è ancora privo dei suoi Ministri. Sono passate due settimane dalle dimissioni di L. Fioramonti e formalmente L. Azzolina e G. Manfredi son ancora in standby.

Giorgio Germani, presidente dell’Anquap, l’Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche ha dichiarato:

“Sono passate oltre due settimane dalle dimissioni di Fioramonti e il dicastero di Viale Trastevere è ancora senza ministro o, meglio, ministri, visto l’annuncio del capo del Governo di “spacchettare” il MIUR in due ministeri. Istruzione, Università e Ricerca sono sempre in gran tempesta e chi di dovere non si preoccupa di assicurare un autorevole e competente nocchiere alle rispettive conduzioni politiche.

Il pericolo, in questa prolungata fase di vacatio, è che si allunghino i tempi per gestire i problemi urgenti legati all’istruzione in un momento cruciale della stagione scolastica.

“Politica e istituzioni fanno finta, a parole, di occuparsi dei settori nevralgici della conoscenza ma nei fatti se ne disinteressano, generando una condizione di incertezza che pervade anche le strutture amministrative del Ministero e si ripercuote sul funzionamento complesso e delicato delle scuole, dell’alta formazione artistica e musicale, delle università e degli enti pubblici di ricerca. “

Ovvia considerazione

Inequivocabilmente il ritardo conferma quanto sia importante l’istruzione nel nostro Paese. Tante le dichiarazioni sul ruolo strategico del sistema formativo. Poi però, quand si passa ai fatti, la verità emerge: l’istruzione conta come il due coppe, quando regna denari!