Il nuovo protocollo Covid per le scuole è entrato in vigore ieri 7 febbraio. Non è sempre supportato da dati certi e rassicuranti

Il nuovo protocollo Covid e la questione dei dati

Il nuovo protocollo Covid per le scuole è entrato in vigore ieri (7 febbraio). Rappresenta sicuramente un cambio di passo, rispetto a quelli precedenti. Praticamente azzerate le quarantene e il ricorso alla Dad. La pubblicazione del provvedimento sabato 5 febbraio ha sicuramente posto dei problemi organizzativi alle scuole.

La riflessione, però riguarda i dati. Alcuni sono rassicuranti, altri invece preoccupano. Comunque il loro mix consente di prevedere gli effetti delle nuove disposizioni riguardanti l’autosorveglianza sull’organizzazione scolastica complessiva.

Al momento di scrivere solo il 19,53 degli allievi 5-11 anni ha completato il ciclo vaccinale. Occorre dire che solo questi non andranno in quarantena preventiva. Apparentemente il restante 80% dovrebbe essere soggetto alla restrizione e alla DDI. L’avverbio ha un suo senso, in quanto non si conosce la percentuale e/o il valore assoluto dei guariti da da meno di centoventi giorni. Sul sito del Ministero salute, infatti è pubblicata la percentuale di quelli guariti al massimo da sei mesi.

La situazione d’incertezza riguardante i guariti non cambia per la fascia 11-15 e 16-19. Un elemento aggiuntivo di preoccupazione desta l’alta percentuale di coloro che hanno completato il ciclo vaccinale oltre il quarto mese “sono il 68%…mentre 1.411.410 studenti 12-19 anni hanno rivevuto la dose di richiamo, quindi resterebbe in classe, senza andare in DDI” (ItaliaOggi 08.02.22)