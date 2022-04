Insegnante condannata. La vicenda ha dell’incredibile. Purtroppo non conosciamo il contenuto della sentenza. Prima di ogni valutazione, attendiamo la pubblicazione della sentenza.

Insegnante condannata, sconcerto e stupore

Insegnante condannata per aver rimproverato i propri alunni. La vicenda ha subito attirato l’attenzione. La reazione è stupore, sconcerto, rabbia… La fonte è un comunicato della Gilda insegnanti di Parla e Piacenza. Si legge: “Una malcapitata docente, l’ennesima, è stata denunciata e dopo oltre 4 anni di processo, il Tribunale di Parma l’ha condannata a 1 mese e 20 giorni di reclusione (con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione) semplicemente perché si è comportata come ogni adulto di buon senso avrebbe fatto: dopo che una collaboratrice scolastica si era lamentata che i bagni erano stati imbrattati di feci, la maestra, come suo dovere, ha redarguito i ragazzi che all’epoca frequentavano una quinta di scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Fornovo Taro (Parma) dove la poveretta era stata “sfortunatamente” chiamata per qualche ora di supplenza. Dopo i richiami fatti agli scolari, alcuni genitori anziché chiedere un appuntamento alla docente e ringraziarla l’hanno pure denunciata. La donna che è finita a giudizio per “abuso di mezzi di correzione” ha avuto la magra consolazione che anche l’accusa (Pubblico Ministero Massimiliano Sicilia) né chiedesse l’assoluzione di fronte all’evidente irrilevanza penale della contestazione, non è stato dello stesso avviso il giudice.

Occorre attendere la pubblicazione della sentenza

Ovviamente il comunicato del sindacato favorisce ogni tipo di commento contro i giudici e l’insorgere di alcune domande. Queste ultime riguardano soprattutto la deriva educativa sintetikzzata nella dimenticanza della culpa in educando (art. 30 Costituzione e 2048 c.c.). Seguono poi le perplessità sulla presenza dei genitori a scuola che spesso si contrappone ai docenti, i quali hanno l’unica responsabilità di dire i “no” non pronciati dalla famiglia.

Tutto questo ha un fondamento logico. Purtroppo, però non conosciamo il contenuto della sentenza (non l’ho trovata) che spesso presenta passaggi formali, coerenti con la giurisprudenza ma lontani dal comune sentire. La verita processuale non sempre rispecchia la realtà. Occorre comprendere la piega che ha preso il processo. Gli esempi sono le tante sentenze sulla culpa in vigilando, dove la valutazione del giudice sull’imprevedibilità dell’evento si sofferma su piccoli particolari o disattenzioni difficili da evitare a monte.

Con questo non si vuole difendere la valutazione dei giudici. Occorre però evitare i giudizi affrettati che possono favorire contrapposizioni inutili. Le corrette considerazioni partono sempre dalla lettura delle carte. Non prima, anche se al momento tutto porta ad esprimere valutazioni negative sull’operato dei giudici.