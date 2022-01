L. Azzolina, ex Ministro dell’Istruzione ha permesso di ammodernare l’arredo scolastico. Da anni impresentabile e pericoloso. Continua la fake sui banchi a rotelle.

L. Azzolina e l’acquisto dei banchi monoposto

L. Azzolina passerà alla storia come la Ministra dei banchi a rotelle. Facciamo chiarezza, partendo però da quelli tradizionali.

Prima della pandemia, chi frequenta le aule scolastiche può confermare la presenza di banchi con i buchi e le sedie spesso pericolose. Il Covid ha costretto l’Amministrazione ad acquistare banchi tradizionali monoposto per rispettare distanziamento obbligatorio di un metro buccale (protocollo sicurezza Azzolina). Difficile contestare la necessità di questi nuovi arredi che hanno permesso l’invio al macero dei vecchi banchi, contribuendo a rendere le aule più presentabili. Quindi la spesa di 119 milioni di € non rappresentano sicuramente uno spreco. Infatti i detrattori non li citano quasi mai, accostando senza fondamento, la somma totale all’acquisto dei soli banchi a rotelle.

La fake sui banchi a rotelle

L’altro giorno L. Azzolina ha partecipato a In Onda. I suoi interlocutori erano i giornalisti D. Parenzo e C. De Gregorio. Ovviamente si è parlato anche dei banchi a rotelle. La ex Ministra ha chiarito che la richiesta è provenuta dalle scuole. Da qui l’acquisto, quantificato in 206 milioni di €.

Nonostante questo chiarimento, molti post sui social anche di docenti, accusavano il Ministro di essersi resa responsabile di un acquisto inutile. Probabilmente i molti che sono intervenuti non hanno avuto la pazienza di ascoltare il relativo passaggio della trasmissione. Questo voglio sperare, altrimenti saremmo in presenza di una faziosità ideologica che impedisce di comprendere una discussione.

Per concludere stupisce l’attuale silenzio calato sulla scuola e nello specifico su un protocollo sicurezza inadeguato al nuovo scenario pandemico. Lo scorso anno, invece la scuola era al centro di tanto rumore, che intendeva mettere in risalto anche “la polvere”, dimenticando che qualunque persona avrebbe commesso gli stessi errori di fronte a una situazione nuova.