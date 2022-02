La Dad come male assoluto mette sotto accusa gli insegnanti

La Dad come male assoluto. E’ la nuova sceneggiatura che nasconde i vecchi problemi della scuola. Indubbiamente la Dad ha esaltato le criticità preesistenti. Ha permesso a molti insegnanti di emergere professionalmente. Tutto questo però è messo in secondo piano con la complicità di qualche docente di troppo.

La Dad come male assoluto. Il messaggio è veicolato attraverso il messaggio che la didattica a distanza ha fatto crollare gli apprendimenti e compromesso la socialità dei ragazzi. Ormai tutti lo ripetono: politici, giornalisti e anche operatori scolastici. In sintesi la Dad è il male assoluto. I sostenitori di questa tesi richiedono il suo rapido abbandono. Diversamente il destino della scuola è un inevitabile game over.

Parafrasando un detto e adeguandolo al nostro contesto “rendere vera una mezza verità, ripetendola più volte“. Risultato: la Dad è da espellere dal sistema scolastico.

Ora l’analisi che sostiene il disastro Dad risulta parziale e superficiale, confermando un approccio che tende a nascondere i problemi perché chi li ha davanti è incapace di comprenderli. Un’altra chiave di lettura è interpretare un fenomeno, riducendolo a quegli aspetti che validano la tesi di partenza.

E’ semplicistico ora ridurre i risultati deludenti delle prove Invalsi a una causa. L’apprendimento è un processo complesso, quindi ridurlo a un solo fattore rivela l’intenzione di nascondere i problemi strutturali della scuola. Questi non possono essere imputati alla Dad, come ha dichiarato R. Ricci (Responsabile Area Invalsi).

A questa presa di posizione aggiungo che la Dad non è la didattica digitale. Indubbiamente la soluzione emergenziale (ricordiamoci di questa specificità) è stata proposta dagli insegnanti, trasferendo la metodologia della lezione nel contesto virtuale. Un’indagine dell’indire ha registrato che il 96% dei docenti coinvolti nella dad ha operato in tal senso.

Lo scenario accusatorio nasconde un messaggio per i docenti

Questi aspetti sono stati ben analizzati, non riuscendo però a divenire oggetto di riflessione per una platea più ampia.

Qui però intendo porre l’attenzione su un rischio che si nasconde dietro la reieterazione del messaggio della Dad come male assoluto. In modo sottile, mettendo sul banco degli imputati la didattica emergenziale, si punta il dito contro i docenti. La Dad è un mezzo, un canale utilizzato dai docenti. Quindi se la Dad non ha funzionato, la responsabilità è dei docenti. Il paradosso consiste nel fatto che molti insegnanti sono accusatori e nello stesso tempo si autodenunciano.

Quest’ultimi e tutti gli altri hanno dato vita a un canovaccio che nasconde il grande lavoro di tanti docenti che nel marzo ’20 si sono reinventati, creando in itinere una biblioteca di esperienze e riflessioni. Sicuramente imperfetta e con delle criticità. Ma quale nuova realtà nasce diversamente? Ora questo bagaglio professionale rischia di finire nella pattumiera con il nuovo protocollo-Covid. Raramente ho sentito dichiarazioni dove gli apprezzamenti superano le critiche. Uno per tutti: l’impegno di molti docenti ha permesso alla scuola e agli studenti di esser-ci nel momento più buio degli ultimi anni. La tanta criticata Dad ha permesso a molti studenti di mantenere un livello base di socialità. L’alternativa era il nulla della loro camera a guardare il soffitto. Tutto questo e altro occorre ricordarlo, invece di puntare sulla presunta scarsa professionalità dei docenti.