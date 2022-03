La paura colonizzerà il nostro futuro?

La paura. Sentimento atavico. Assedia il nostro mondo liquido. Tutto è iniziato nel 2001. L’ultimo tassello è la guerra russo-ucraina. Le persone sempre più dominate dalle “passioni tristi”

La paura sentimento atavico che ci ricorda la nostra finitudine sta diventando un problema. Tutto è iniziato in modo significativo con l’attacco alle Torri gemelle (2001), proseguito poi con la crisi finanziaria (2008). Questi due anni abbiamo convissuto con un nemico invisibile che ha spiazzato tutti, compresa la scienza. Ha fatto crollare il nostro mondo fatto di un imperante individualismo dai legami deboli. Soprattutto ha rimesso al centro la morte e la malattia, ricordandoci la cruda affermazione di M. Heidegger: “Si nasce per morire”.

Le ultime settimane avevano illuso che era possibile riabbracciare la normalizzazione appesantita però da un sentimento maggiormente rancoroso e rabbioso. la Storia senza un manovratore decide di non lasciarci tregua. Mi riferisco alla guerra russo-ucraina che potrebbe portare all’estinzione dell’umanità.

Di fronte a questi eventi, l’uomo è stato colonizzato dalla paura, consolidando la sensazione che ormai “neppure un dio ci può salvare” (M. Heidegger). Egli si percepisce sotto assedio (Z. Baumann), sempre più convinto che stiamo involvendo verso un contesto fobocratico.

La fobocrazia è la conseguenza di una società divenuta liquida

Lo scenario è la logica conseguenza di una serie di smottamenti filosofici, culturali e sociali. In sintesi le certezze delle grandi narrazioni storiche (cristianesimo, marxismo e liberalismo) hanno mostrato la loro fragilità di fronte a una Storia che ha un altro passo: imprevedibile, senza una direzione e uno scopo (F. Nietzsche). L’uomo sociale non esiste, al suo posto si afferma l’individuialismo impegnato a far dimenticare la morte con il suo sfrenato attivismo. Le conseguenze sono evidenti: una diffusa nevrosi da rimozione.

Comunque l’impegno dell’uomo produttore e consumatore si infrange contro un divenire storico impazzito che si impone maggiormente in alcuni momenti e che impedisce all’uomo di individuare un percorso di senso. A lui non è permesso coglierlo, in quanto l’Essere (Totalmente altro, K. Jaspers) sfugge ad ogni razionalità umana.

Tutto questo porta alla percezione di una società liquida imposta dalla Storia. Cosa resta all’uomo spogliato di qualunque certezza? Vivere il presente, facendosi governare dalle passioni tristi, che gli impediscono di spalancare le finestre del futuro, in quanto questo ha perso ogni significato.

In conclusione, tutto è perso? Non direi. Il futuro dell’uomo è totalmente nelle sue mani. Egli deve abbracciare il “nichilismo positivo” e farsi trascinare nell’impresa di costruire una società senza avere un riferimento, un fondamento (Il Nulla). Impresa titanica, ma non impossibile.