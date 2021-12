La scuola è importante per la formazione e la socializzazione dei ragazzi. Tutti sono d’accordo. Occorre però garantire le condizioni. Diversamente resta uno slogan

La scuola è importante!

La scuola è importante per la formazione e la socializzazione dei nostri ragazzi. Ad affermarlo ripetutamente sono il Presidente Draghi e ovviamente il Ministro Bianchi. La Dad è stata una soluzione emergenziale, hanno sempre dichiarato, che ha permesso alla scuola di esser-ci sempre. Ora, però grazie ai vaccini occorre impegnarsi perché la scuola resti in presenza.

Sulla stessa linea si pone la S. Sede, attraverso la Pontificia accademia per la Vita, “i ragazzi devono frequentare la scuola. Lasciamo che i bambini vadano a scuola, è il rinnovato appello che nasce dal tempo della pandemia. Lasciamo che la scuola sia un ambiente sano – si legge nelle conclusioni del documento – dove si apprendano il sapere e la scienza del vivere insieme e delle relazioni. Lasciamo che i più piccoli abbiano buoni maestri, attenti ai talenti di ciascuno e capaci di pazienza e di ascolto…” La Dad non può diventare sistema, caratterizzante la scuola post-Covid, ma deve essere” l’ultima ratio da adottare in casi estremi e solo dopo aver sperimentato altre misure di controllo epidemico quali una diversa sistemazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dell’organizzazione dell’intera vita scolastica e dei suoi orari”

Difficile pensare diversamente

Difficile trovare qualcuno che sia in disaccordo. In un sistema democratico avanzato la scuola è l’espressione di un’attenzione, di una cura verso i ragazzi. Essi sono percepiti come fortemente esposti al futuro. Direi di più: essi sono il futuro! Chi svolge l’attività di docente è consapevole che la ragion d’essere del suo profilo professionale sono i ragazzi, i bambini.

In questo periodo pandemico, però molti insegnanti percepiscono la scarsa attenzione che si ha nei confronti della scuola. Tante sono le parole, le dichiarazioni finalizzate a ricordare il ruolo strategico della scuola. L’effetto però è nullo. L’attuale anno scolastico è iniziato con un protocollo sicurezza caratterizzato dal segno meno, che fa dire che la scuola non è adeguatamente protetta.

Probabilmente la causa è la scarsità delle risorse economiche. Da qui la mancata conferma della suddivisione delle classi numerose in piccoli gruppi. la decisione di non investire nei sistemi di areazione e di controllo dell’aria, a non effettuare tamponi settimanali in tutte le scuole…

Non è sufficiente annunciare la centralità della scuola e poi contraddire il messaggio con una serie di provvedimenti che hanno il segno meno davanti, oppure a non far seguire le parole con i fatti ( supporto dell’esercito per i tamponi).

In questa fase occorre, come ha dichiarato il Presidente M. Draghi, “dare i soldi e non chiederli“, a maggior ragione se si tratta dei nostri ragazzi. Senza dimenticare, però che davanti a loro ci sono tanti docenti vaccinati, ma fragili e quindi esposti al contagio. La cura è un atto che deve essere supportato da atti e provvedimenti concreti. Diversamente le dichiarazioni di una scuola in presenza rischia di essere percepito come uno slogan, ma che non porta a nulla. I nostri ragazzi devono sperimentare la sicurezza e la protezione degli ambienti scolastici. Diversamente si rischia di far rientrare la dichiarazione nell’annuncite che non porta a nulla.