La scuola non protetta. Si vede dalla mancanza delle mascherime FPP2. Bastava poco. Non servono tempi lunghi. Un’altra conferma di un Governo che cura poco la scuola

La scuola non protetta

La scuola non protetta. I proclami del Monistro Bianchi e del Primo Ministro M. Draghi affermano il contario. Le scuole sono sicure! A sostegno di questa tesi è il balzo dei contagi che si sono registati durante le vacanze di Natale- La questione del contributo della scuola nella diffusione della pandemia non ha mai trovato una risposta univoca e certa da parte degli esperti. Quindi resta il dubbio, consolidato anche dalla mancanza dei dati interni, riguardanti la diffusione dei contagi prodotti dall’organizzazione scolastica. Sicuramente gli insegnanti si stanno impegnando molto per arginare la corsa del virus. E’ solo merito loro se la scuola ancora tiene.

Questo impegno sicuramente risulterebbe risibile se gli operatori scolastici percepissero la scuola protetta. Purtroppo la sensazione è che il proclama del Governo di un’apertura in sicurezza sia solo un bell’annuncio per nascondere la polvere sotto il tappeto. Non è sufficiente dichiarare che la scuola è sicura, occorre comprendere se ne esistono le condizioni.

La mancata fornitura delle mascherine FFP2

Diverse volte ho evidenziato che la scuola non è sicura, perchè mancano le soluzioni che la proteggono dalla forza discreta, ma devastante del virus.

Da più parti continuano ad avanzare richieste impossibili, perché non attuabili in tempi brevi. Continuando a richiedere il distanziamento obbligatorio, lo sdoppiamento delle classi, l’organico Covid, l’installazione dei dispositivi di gestione dell’aria si favorisce l’inerzia del governo. E questo sicuramente non è un bene per il sistema-scuola.

Una soluzione fattibile e di immediata realizzazione è la fornitura delel mascherine FFP2 per tutto il personale della scuola, gli allievi e gli studenti. Sicuramente sono maggiormente protettive, rispetto alle altruistiche. Se non fosse cosi, non si comprende la decisione del Governo di renderle obbligatorie sui mezzi pubblici, nei teatri, cinema, locali all’aperto e negli stadi. Praticamente quasi ovunque. Purtroppo nell’avverbio è compresa la scuola, da molti considerata una priorità, una presenza strategica e altro. A parole, nei fatti però…