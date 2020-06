Linee guida, il testo definitivo (pdf)

Linee guida, dopo tante interviste, dichiarazioni abbiamo il testo definitivo (Decreto 39/20)

E’ bene leggerlo e approfondirlo personalmente. Le sintesi sono ok, ma la loro natura rischia di non mettere in risalto i particolari che possono fare la differenza.

La lettura diviene obbligatoria per tutti i soggetti scolastici e non impegnati a elaborare il piano di riapertura a settembre.

Sicuramente sarà il testo più letto e discusso tra molti operatori scolastici.

Interessante la scelta di allegare il documento della Commissione Bianchi e l’aggiornamento delle raccomandazioni del Cts.