L’insegnante condannata. una riflessione di tipo pedagogico porta a una sola conclusione.

L’insegnante condannata, abbiamo un indizio

L’insegnante condannata. Confermo la mia posizione: occorre leggere la sentenza per fare le dovute considerazioni. Quindi sospendo ogni giudizio. Comunque dal comunicato della Gilda di Parma e Piacenza abbiamo un indizio: “abuso di mezzi di correzione”. Sarà interssante leggere come il reato si è declinato nella vicenda: offese, pulizia forzata delle pareti, violenza psicologica o fisica? Dalle poche notizie non sembra che ci sia stato un eccesso: il pubblico Ministero Massimiano Sicilia ne aveva chiesto il proscioglimento (secondo indizio) per mancanza di elementi penali.

Occorre comprendere quale metro di giudizio gli ermellini hanno considerato per stabilire l’ asimmetria tra il fatto e l’intervento dell’insegnante.

Lettura pedagogica della vicenda

Detto questo tentiamo una lettura pedagogica della vicenda. Operazione difficile, ma non inpossibile. Obiettivamente è molto grave l’oltraggio e il disprezzo verso un edificio pubblico. Qualora l’insegnante si fosse limitata a rimprovearre verbalmente gli alunni anche in modo comprensibilmente stizzito, i genitori dovevano comportarsi diversamente. Ringraziare la docente e fare un serio esame di coscienza sull’educazione impartita ai propri figli. Invece hanno mancato un’occasione per far intraprendere ai figli un percorso di responsabilizzazione che prevede la presa di coscienza che oltre ai diritti si hanno anche dei doveri da rispettare. Questi portano a una serie di “no” e di frstrazioni che molti genitori evitano ai propri figli, preoccupati solo di spianare la loro strada da qualunque difficoltà. Purtroppo dimenticano che le vicende della vita rimettono tutto a posto, chiedendo ad ogni persona di farsi carico direttamente della complessità della vita. E purtroppo per i ragazzi cresciuti in una “campana di vetro” iniziano i problemi.