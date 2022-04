Maestro prosciolto, chi restituirà a lui i tre anni “bruciati”?

Maestro prosciolto. Dopo quasi tre anni è uscito dall’incubo. Probabilmente la sua serenità è stata minata.

Maestro prosciolto, la notizia

Maestro prosciolto da una delle peggiori accuse: violenza su una bambina! La notizia è riferita da tecnicadellascuola,it: “Una ragazzina di 17 anni, per causa di una delusione amorosa, aveva denunciato, nel maggio del 2019, un suo ex maestro delle scuole elementari, accusandolo di violenza sessuale: almeno tre abusi durante la prima ora di lezione quando lei aveva appena 8 anni. E oggi, a distanza di quasi tre anni dall’avvio delle indagini, le accuse sono state dichiarate del tutto inventate e dunque archiviate dal gip, come richiesto anche dalla procura di Milano”.

Breve riflessione

Immagino l’inferno che ha vissuto il maestro in questi lunghissimi tre anni. Chi restituirà alla sua serenità questo lungo periodo? La vicenda mi ricorda un pò quella di Rignano Flaminio, che vide maestre e personale scolastico passare dieci anni di estrema sofferenza, prima di essere assolte.

Mi auguro che la bambina, ormai maggiorenne, se il giudice la condannerà per calunnia (ipotesi contenuta nell’articolo) paghi in qualche modo per il dolore e la sofferenza arrecate al maestro. E’ importante che la ragazza sperimenti la responsabilità che comporta sempre delle conseguenze.