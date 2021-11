Maturità 2022, il declassamento dello scritto per garantire la sicurezza dei ragazzi. Messaggio contraddittorio, rispetto a quello rassicurante che ha fin qui supportato la

Maturità 2022, lo scritto in soffitta

Maturità 2022. Il Ministro Bianchi pare orientato a replicare il format degli ultimi due anni. In altri termini un elaborato scritto e concordato, in sostituzione della classica prova scritta. Il motivo di questa eventuale terza edizione di un esame light risiede nella critica fase sanitaria che stiamo attraversando. Lo si intuisce dal seguente passaggio della dichiarazione rilasciata recentemente: “dovremo mettere i nostri ragazzi in completa sicurezza“.

Tutto questo comporta una minore presenza fisica degli studenti a scuola e una prova sostanzialmente facilitata.

L’eventuale decisione risulta incoerente rispetto alla scuola sicura

Nulla è ancora deciso. Ma se questa sarà la conclusione, lascia perplessi con la decisione del governo di caratterizzare l’anno in corso, come il ritorno (o quasi) alla normalità, in quanto le scuole sono state presentate come il luogo più sicuro, grazie anche al contributo del nuovo protocollo sicurezza maggiormente light, rispetto a quello dello scorso anno. Il tutto è sempre stato accompagnato dal tam-tam dei ragazzi over 12 vaccinati (quasi il 70%).

Ed ora, improvvisamente si tira il freno a mano per garantire una completa sicurezza, presentando una mattinata in più come altamente rischiosa per la salute dei ragazzi. Tanta è la perplessità generata.

Il governo ci sta abituando a messaggi contraddittori che favoriranno, in chi va oltre la semplice notizia, un certo smarrimento. Il sospetto è che si è voluti aprire ad ogni costo per motivi diversi dal messaggio di una scuola sicura che riapre per garantire la ripresa della socialità e degli apprendimenti.