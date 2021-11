Nuovo protocollo Covid, forse è stato prematuro aggiornarlo?

Nuovo protocollo Covid-19. Risulta un pò complicato. Non era meglio attendere qualche settimana e basarsi sui dati di uno scenario destimato a cambiare?

Nuovo protocollo Covid, i tre livelli

Nuovo protocollo Covid. L’aggiornamento propone tre livelli, confermando la line a della gradualità.

In concreto:

1) un solo caso di covid in classe. Solo il positivo andrà in quarantena e contemporaneamente sarà praticata su di lui l’attività di monitoraggio e di tracciamento. Per il resto della classe non cambia nulla. Potranno continuare a fare lezione in presenza;

2) due casi di covid in classe. Solo chi non è vaccinato andrà in quarantena e quindi dovrà seguire la didattica a casa. I vaccinati, invece potranno entrare a scuola e seguire le leziono in presenza;

3) tre capi positivi in classe. In questo caso tutti gli studenti saranno messi in quarantena e quindi in Dad

Una breve riflessione

Innanzitutto le nuove regole varranno soprattutto per gli over 12. Gli alunni under 12, invece frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e il primo anno di scuola media rientreranno solo nella prima casistica, in quanto non vaccinati.

L’aspetto che mi lascia perplesso è aver deciso ora il cambio di passo. Fino a dieci giorni fa, abbiamo avuto il favore di una estate che si è protratta oltre ogni previsione. Quindi gli alunni hanno beneficiato di un’areazione (finestre aperte) per molte ore.

Cosa avverrà con l’arrivo dei primi freddi? Quale sarà il nuovo scenario?

Le prime risposte le stiamo avendo in questi giorni: la situazione sta cambiando in peggio. E non solo da noi.

In conclusione si è deciso, tenendo presente i dati di una stagione anomala. Non è un azzardo? Mi auguro di sbagliare! Solo i fatti daranno il verdetto finale.