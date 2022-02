Personale sanitario. Il Parlamento si è pronunciato negativamente sui “Ristori”. “Eroi” a parole. Per gli insegnanti è inutile…

Personale sanitario. Sappiamo benissimo, durante il primo periodo (soprattutto) quanto è stato il loro impegno. Molti si sono ammalati e tanti sono morti. Da tutti sono stati chiamati “eroi”. Il Parlamento ha più volte applaudito il discorso di giuramento del Presidente della Repubblica, nella parte che faceva riferimento a loro. Ovviamente tutto si è svolto a livello di comunicazione orale o scritta.

Quello che conta però sono i fatti. Dopo due anni con 369 morti tra il personale sanitario di turni massacranti, di carenze strutturali, di carenze di personale, la politica ha rivelato il suo vero volto. “Si legge su la versione online de il Fatto Quotidiano “rabbia e la frustrazione per la mancata approvazione da parte del Senato del provvedimento che prevedeva i ristori per le famiglie dei 369 medici morti di Covid. “Uno schiaffo, da parte dello Stato, soprattutto agli orfani di quei medici”, commentano i sindacati.”

Da qui “le organizzazioni sindacali Smi e Simet hanno indetto lo sciopero per tutti i medici dell’area convenzionata, con la chiusura degli ambulatori l’1 e 2 marzo e hanno convocato una manifestazione a Roma il 2 marzo dalle ore 9 al ministero della Salute”

La situazione fa capire molto alla scuola

Qualche giorno fa ho scritto un articolo, chiedendo per il personale scolastico l’indennità per rischio. Nel nuovo protocollo (decreto 5 febbraio) non sono previsti i tamponi per gli alunni che non manifestano sintomi da contagio Covid e la bassa percentuale dei vaccinati 5-11 con seconda dose (la situazione non è diversa per gli studenti) espone i docenti a un rischio di contagio.

La vicenda dei medici però fa comprendere che la suddetta richiesta (indennità di rischio) non potrà essere accolta. La politica si dimostra molto capace a ringraziare, poco però a riconoscere economicamente l’impegno, soprattutto ora che il tema della scuola sta scomparendo dalle prime pagine dei giornali e dai dibattitti. Non era difficile ipotizzare l’ evoluzione: garantita la scuola in presenza soprattutto per non ridurre il Pil (assenze lavorative dei genitori), tutto il resto non interessa.