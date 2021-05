Piano scuola estate, il Ministro fornisce i dati. Quasi due istituti su tre aderiscono. Buona la prima. Curiosità sui progetti.

Piano scuola estate, la dichiarazione del Ministro Bianchi

Piano scuola estate. La parte afferente il Pon “Per la scuola” con stanziamento di 320 milioni di € aveva come scadenza ieri 21 maggio. Questa mattina il Ministro P. Bianchi in un’articolata intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera” ha dichiarato le scuole che hanno aderito. “Oltre 5.800 istituti tra scuole statali e paritarie hanno presentato progetti per ricevere le risorse Pon. Le domande si chiudevano ieri. Mi sembra un bel segnale”

La valutazione del Ministro però deve essere…

Presentato come valore scorporato, Il dato fornito dal Ministro porta a una valutazione positiva, tanto che P. Bianchi lo definisce “un bel segnale“. La valutazione è confermata, tenendo presente l’insieme. Infatti se allarghiamo lo sguardo all’intero sistema scolastico è costituito da 8.183 Istituti , allora abbiamo un valore in percentuale pari al 70% di adesioni. Buona la prima. Resta la curiosità di leggere lo specifico dei progetti.