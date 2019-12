Polizia di Stato, operativa l’applicazione contro il bullismo e…

Polizia di Stato, dopo una prima fase di sperimentazione che ha riguardato alcune città, l’applicazione YouPol è operativa su tutto il territorio nazionale.

Si può scaricare da Google Play

Permette di interagire con la Polizia di Stato, inviando segnalazioni sui casi di bullismo e di spaccio di droga.

Foto e testo inviati sono geolocalizzati, permettendo di individuare il luogo dove si verificano gli eventi.

Da quando è partita l’iniziativa l’installazione dell’applicazione ha raggiunto i 118.000 clic. Le segnalazioni per casi di bullismo sono state 1.152, mentre per uso di sostanze stupefacenti 2.132.

