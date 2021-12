Povera scuola. E’ indetto uno sciopero che ai docenti costa. Dopo gli slogan sulla centralità del sistema formativo e l’importanza della funzione docenti ( a parole), si torna alla dura realtà di una scuola insignificante. Nel 1988-90 diversa era la situazione

Povera scuola, tanta attenzione per l’utenza

Povera scuola! In questi ultimi diciotto-venti mesi il sistema-scuola è stata rimesso al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica. Non è passato un giorno nel quale si dichiarava la sua centralità per la formazione e la socialità dei ragazzi. La scuola è risultata interessante finché è stata identificata con il diritto allo studio (sacrosanto) degli studenti e le necessità lavorative dei genitori Per inciso, si può affermare che il governo Conte 2 si è dimostrato attento alla scuola, meno quello attuale. E’ sufficiente mettere a confronto i due protocolli di sicurezza per averne la conferma.

L’indifferenza dei massmedia sullo sciopero

Ora però sta gradualmente scomparendo dai radar dei massmedia. Il motivo riguarda i temi. Questi rimandano ad altri attori: gli insegnanti e il personale scolastico.

Ieri sera scarsa è stata la risonanza nei diversi telegiornali sullo sciopero del personale scolastico.

Questa mattina solo “Il Fattoquotidiano” e “Il Manifesto” hanno accennato alla alla mobilitazione. “Il Corriere della Sera” ha dedicato all’evento un trafiletto in terza pagina. La cronaca locale non è da meno. Solo “Il Centro. Quotidiano dell’Abbruzzo” gli dedica la parte centrale della prima pagina.

Diverso era il clima alla fine degli anno ’80

Conclusione. La scuola non è sostenuta dall’opinione pubblica. La situazione non è di quest’ultimo periodo caratterizzato dalla pandemia con i suoi effetti collateriali: paure, vaccini, crisi del lavoro… La frattura tra la società e la scuola è figlia dell’avvento del liberismo anni “90.

Prima la società era realmente vicina alla sua scuola, convinta che la qualità dovesse passare attraverso l’attenzione verso gli insegnanti. I motivi erano diversi: culturali, sociali. Era presente anche un certo opportunismo politico.

Al termine degli anni ’90 chi già lavorava nella scuola, ricorda l’ultimo vero contratto con gli aumenti: 400.000 lire!

l’obiettivo fu conseguito attraverso una grande mobilitazione di tutto il personale scolastico che mise in forse le vacanze delle famiglie con il blocco degli scrutini.

Il risultato economico fu conseguito, grazie al sostegno dell’opinione pubblica e dei massmedia. Scrive S. D’Errico (La scuola distrutta Mimesis): “La scuola italiana in prima pagina su tutti i quotidiani, persino in Giappone, negli Usa e in Argentina. Il Moviimento era assembleare, riempiva uno dopo l’altra l’aula magna delle principali università, dove a rotazione si tenevano le assemblee nazionali…”

Altri tempi. Ora solo il deserto circonda la scuola!